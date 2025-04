Come San Diego ha previsto il terremoto: il funzionamento di ShakeAlert

Ieri, un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il sud della California, con epicentro a Julian e profondità di 13 km. Gli abitanti di San Diego, a 64 km di distanza, sono stati avvisati circa 14 secondi prima dell’arrivo delle onde sismiche grazie al sistema ShakeAlert, sviluppato dall’USGS. È importante notare che ShakeAlert non prevede i terremoti, ma elabora rapidamente i dati sismici e invia notifiche.

Il sistema, attivo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, si basa su una rete di oltre 2000 sismografi e sensori GPS in California, Oregon e Washington. Quando almeno 4 sensori rilevano le onde P, le più veloci e meno intense, i dati vengono inviati a un centro di calcolo che stima la posizione e l’intensità del sisma in tempo reale. Se la magnitudo supera determinati valori, il sistema invia messaggi di allerta tramite smartphone alle aree non ancora raggiunte dalle onde sismiche.

Durante l’evento M5.2, i messaggi sono stati inviati quando le onde sismiche avevano percorso solo 9 km. San Diego ha ricevuto un avviso 13,9 secondi prima dell’arrivo delle onde, mentre Escandido e Santee sono state avvisate con 9,2 e 7,9 secondi di anticipo rispettivamente. Le notifiche vengono inviate tramite il sistema Wireless Emergency Alert per magnitudo superiori a 5.0 e tramite app o notifiche push per magnitudo superiori a 4.5.

In aggiunta, ShakeAlert può attivare anche reazioni automatizzate nelle infrastrutture, come allarmi pubblici, stop ai treni e apertura automatica delle porte dei vigili del fuoco. Questo sistema ha il potenziale di salvare vite e ridurre i danni causati da terremoti.