come rinfrescali con questi 4 trucchi

Durante la stagione estiva anche gli animali domestici soffrono quando sono esposti alle elevate temperature. Per tal ragione è importante conoscere quali siano i principali rimedi naturali al caldo. Scopriamo insieme 4 trucchi efficaci per donare sollievo ai nostri amici a quattro zampe evitando che soffrano il caldo durante l’estate.

4 trucchi per gli animali in estate, anche loro soffrono il caldo: scopri come rinfrescarli

Il primo trucco è il più semplice, nonché fondamentale e riguarda sia cani che gatti. Questo trucco consiste nell’assicurarsi che il nostro animale domestico abbia sempre una zona d’ombra dove ripararsi e poter riposare indisturbatamente durante le giornate di caldo torrido.

Inoltre, tra i principali rimedi alle elevate temperature per gli animali domestici, vi è anche la possibilità di intervenire direttamente sulla sua pelle. Poggiando, ad esempio, un panno o un asciugamano umido attorno al corpo del gatto, oppure posizionando un tappetino umidificato in una zona fresca della casa. Queste piccole accortezze aiuteranno a diminuire in breve tempo la temperatura corporea del micio e lui ne sarà profondamente grato.

In alternativa si può pensare di conservare, per i momenti di maggiore criticità, un contenitore per l’acqua nel freezer e al momento opportuno estrarlo avvolgendo attorno ad esso un asciugamano. Lasciando questo rimedio d’emergenza in un luogo in cui il gatto è abituato a riposare permetterà a lui di rinfrescarsi automaticamente, ad esempio, avvicinandosi ad esso nei momenti in cui ne avrà più bisogno.

Come evitare che cani e gatti soffrano il caldo: altri 2 trucchi efficaci

Se, ad esempio, anche con il caldo è bene non disabituare il cane all’attività fisica, è altrettanto importante ingegnarsi per far sì che i nostri amici a quattro zampe possano avere un piccolo sollievo al termine della loro parentesi “sportiva”. Uno fra questi è la creazione fai da te di ghiaccioli per cani. Questa soluzione può essere adatta anche ai gatti e paragonabile alla possibilità di sostituire il cibo secco per i nostri animali con del cibo umido.

Per i gatti, invece, anche un semplice gesto: come una spazzolata, potrebbe offrire una momentanea sensazione di sollievo al vostro micio al riparo dalle alte temperature.