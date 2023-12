Come rinforzare le articolazioni del gatto: consigli per la salute

Come rinforzare le articolazioni del gatto: la dieta, l’esercizio fisico e l’ambiente domestico. Consigli per la salute articolare del felino.

Il gatto, dipende fortemente dalla salute delle articolazioni, per potersi arrampicare, saltare e cacciare le sue prede.

Le articolazioni, come infatti, svolgono un ruolo fondamentale nella mobilità, nell’agilità e nell’equilibrio del gatto, influenzando direttamente la sua capacità di eseguire attività quotidiane e di godere appieno della sua vita.

Ecco perché, in questo articolo, andremo a suggerirvi come poter rinforzare le articolazioni del gatto.

Come rinforzare le articolazioni del gatto

Rinforzare le articolazioni del gatto diventa essenziale per garantire al felino di poter affrontare la vita con energie vivacità.

Attraverso la combinazione di dieta equilibrata, esercizio regolare e attenzione alle esigenze specifiche del gatto ogni proprietario potrà contribuire a preservare la salute e articolare del proprio amico peloso.

Alimentazione e integratori

Per mantenere le articolazioni del gatto in salute, è importante che la sua dieta sia bilanciata, ricca di nutrienti e di vitamine.

In particolare, alimenti come la curcuma e lo zenzero sono degli antinfiammatori molto potenti. Inoltre, l’integrazione di condroitina , glucosamina e acidi grassi come gli Omega 3, possono essere fondamentali.

Condroitina e la glucosamina, sono sostanze che si trovano naturalmente nelle cartilagini del gatto sono le strutture che proteggono poi le articolazioni.

Queste sostanze possono aiutare a ridurre l’usura delle articolazioni e a migliorarne la flessibilità.

Gli acidi grassi Omega 3, inoltre, hanno proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre il dolore e l’infiammazione nelle articolazioni del gatto.

Pertanto, con l’integrazioni di queste sostanze appena citate nella dieta del gatto, si potrà supportare la salute delle sue articolazioni.

Tuttavia, è importante consultare il veterinario prima di somministrare qualsiasi integratore al proprio animale.

Il veterinario potrà consigliare la quantità di integratore necessario in base al peso, all’età e alle esigenze individuali del gatto.

Controllo del peso

Il gatto in sovrappeso, ha più probabilità di sviluppare problemi alle articolazioni come ad esempio l’artrite o l’osteoartrosi.

Il peso in eccesso fa lavorare troppo le articolazioni, soprattutto quelle delle zampe, generando dolore, infiammazione e rigidità.

Inoltre, il gatto in sovrappeso è meno propenso a muoversi, saltare e arrampicarsi, riducendo così l’esercizio fisico che è importante per mantenere la salute delle articolazioni.

Per aiutare il gatto a mantenere un peso sano, è bene somministrare al felino una dieta equilibrata e fare in modo che faccia esercizio fisico regolarmente.

Esercizio e gioco

Promuovere una varietà di attività fisiche per il gatto, contribuisce a mantenere le articolazioni in movimento prevenendo così la trofia muscolare e favorendo la salute complessiva dell’animale.

Ecco alcuni consigli per stimolare il gatto a muoversi:

offrite giocattoli che stimolano il gatto a cacciare e a inseguire come ad esempio piume attaccate a un bastoncino o palline da caccia;

fornite strutture verticali come alberi tiragraffi o mensole che incoraggino il gatto ad arrampicarsi e saltare; dedicate del tempo ogni giorno con sessioni di gioco il vostro gatto;

utilizzate giocattoli che richiedono movimenti come salti, rincorse e acrobazie;

rincorse e acrobazie; create un percorso di agilità con ostacoli leggeri e sicuri.

Questi consigli sono degli ottimi stimoli e opportunità per permettere al gatto di muoversi e rinforzare le proprie articolazioni.

Ambiente confortevole

Un ambiente domestico confortevole, ossia comodo e adatto al gatto, potrà aiutare a preservare la salute articolare dell’animale.

Con un po’ di attenzione, potrete creare un ambiente domestico che sia salutare, accogliente e al tempo stesso divertente per il gatto.

Perciò, fornite al gatto lettiere morbide e imbottite, cuscini e tappeti che possono offrire sostegno e comfort e giochi stimolanti. Tutto ciò, permetterà al gatto di rilassarsi senza mai stressare le articolazioni.

Visite veterinarie

Portare il gatto dal veterinario per i controlli di routine è importante per la sua salute in generale e non solo per le articolazioni.

Solitamente, condizioni come l’artrite possono essere più comuni negli animali anziani, ma i problemi alle articolazioni non escludono i gatti giovani. Il monitoraggio regolare, potrà aiutare a gestire tali problemi in anticipo.

Laddove però, dovessero esserci segnali di problemi articolari, come sensibilità o dolore quando toccate il vostro gatto o ancora letargia, difficoltà a muoversi, zoppia o riduzione dell’attività fisica portatelo quanto prima dal veterinario.

Lo specialista potrà quindi esaminare il vostro gatto ed eseguire test specifici per diagnosticare eventuali problemi articolari.