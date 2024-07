“Come riesco a guadagnare sei stipendi al mese” Raul rompe finalmente il silenzio sul suo lavoro: tutta la verità

Raul Dumitras, adesso fuori dalla seguitissima edizione di quest’anno di Temptation Island, ha fatto il suo ingresso ufficiale sui social con un video su TikTok. Si trattava di un approdo molto atteso, visto il gossip e le indiscrezioni intorno a lui da settimane.

Nel video, Raul ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno espresso parole gentili e di sostegno per lui, inviando cuori a chi ha “tenuto” per lui nel suo percorso con l’ex fidanzata Martina De Ioannon. L’ex partecipante del reality show, inoltre, ha risposto alle domande nei commenti. L’ex Temptation Island, infatti, ha dato modo negli scorsi giorni di incuriosire i telespettatori a proposito dei suoi incredibili guadagni e del suo lavoro.

Una delle domande principali riguardava come riesce a guadagnare sei stipendi. Raul, quindi, ha spiegato: “Ho una ditta di arredamenti”, e da qui potrebbe essere più chiaro il motivo della sua affermazione. La curiosità sul lavoro di Raul, infatti, nasceva da una dichiarazione fatta nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island, durante uno sfogo arrivato successivamente a un momento abbastanza problematico. Raul, infatti, aveva visto l’ennesimo video nel pinnettu del reality show.

Vista la crescente vicinanza di Martina al tentatore Carlo Marini, Raul ha perso la calma, scagliando una sedia e gettando via una bottiglia d’acqua offerta da uno degli sponsor del programma. Alla fine, esausto, aveva sbottato:

Non fa altro che stare al telefono. È una nullafacente. Guadagno sei stipendi al mese. Spero sia tutto uno scherzo, altrimenti non saprei cosa dire. È venuta qui a rivelare cose che non mi aveva mai detto. Parliamo di una che non si alza nemmeno per prendersi una bottiglia d’acqua, deve portargliela la madre. Lavora due ore al giorno e sua madre deve pure sgridarla perché è sempre al telefono.

Nel frattempo, Martina De Ioannon, a proposito degli ultimi episodi e degli sviluppi di questa storia saltata per aria, ha condiviso una sua confessione su Instagram: “Ho sempre seguito ciò che sentivo senza preoccuparmi del giudizio degli altri. Ci vuole coraggio per essere felici, e io non ne sono mai stata priva”. Ebbene, sei stipendi o no, per Martina Raul non corrispondeva alla sua “idea di felicità”. Sembra chiaro che Martina si stia concentrando decisamente sul futuro.