Come riconoscerla e cosa fare per combatterla

L’obesità nei cani è una condizione in crescita che rappresenta un serio rischio per la salute degli animali domestici, causata da un bilancio energetico negativo. Questo accade quando le calorie assunte superano quelle consumate, portando a problemi ortopedici, diabete, malattie cardiovascolari e una ridotta aspettativa di vita. Le principali cause sono la sovralimentazione e la sedentarietà. I cani che mangiano troppo, soprattutto cibi ricchi di calorie o snack in eccesso, possono rapidamente diventare obesi. Inoltre, i cani poco attivi non bruciano calorie sufficienti, accumulando peso. Razze come il Golden Retriever, il Beagle e il Carlino sono più predisposte all’obesità.

Per identificare un cane obeso, si devono osservare segnali fisici come difficoltà respiratorie, pancia sporgente e una vita non visibile. Un controllo veterinario è necessario se si sospetta obesità, in quanto il veterinario valuterà il peso rispetto a quello ideale e potrà elaborare un piano di trattamento. Il trattamento richiede un approccio integrato, incluse dieta e attività fisica. È fondamentale ridurre l’apporto calorico, mantenendo un livello adeguato di nutrienti, e adottare una dieta specifica controllata dal veterinario.

L’esercizio fisico è vitale e deve essere graduale e adattato alle condizioni di salute del cane. I dolcetti non dovrebbero superare il 10% dell’apporto calorico giornaliero e si raccomanda di sostituirli con alternative salutari. Evitare gli avanzi della tavola è essenziale poiché spesso sono ricchi di grassi e sale. Per prevenire l’obesità, è cruciale monitorare l’alimentazione e l’attività fisica del cane, mantenendo un equilibrio tra cibo e movimento. Una volta raggiunto il peso ideale, è importante continuare a seguire un piano nutrizionale e garantire attività fisica regolare.