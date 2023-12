come riconoscere la loro sintonia

Per introdurre un nuovo gatto in casa può rivelarsi utile sapere riconoscere la sintonia con del micio appena arrivato con il tuo primo gatto.

Per agevolare la convivenza tra un nuovo micio e il gatto che da sempre vive nella vostra abitazione è importante non trascurare anche il più piccolo dettaglio. Il processo d’accettazione che coinvolge due gatti ha: delle tempistiche e dei presupposti differenti. Queste differenze sono dovute all’eventuale diversa età dei due gatti, al loro temperamento, alla loro razza. A volte, invece, è tutto merito della casa.

Introdurre un nuovo gatto in casa: la sintonia con l’altro micio di casa

Per alcune persone convivere con un gatto è un sogno, figuriamo con due gatti. Se anche questo è il vostro desiderio ma avete ancora dei dubbi sulla questione, ricordate: instaurare le basi per un buon rapporto tra due gatti potrebbe essere più semplice di quello che sembra.

Se è vero che un primo ostacolo per la socializzazione tra due gatti può essere rappresentato dalla loro età diversa, molte situazioni – volte a facilitare la loro reciproca accettazione – possono essere al contempo guidate nella giusta direzione. D’altro canto far accettare a un gatto la presenza di un altro gatto che non sopporta risulta, invece, un’impresa quasi impossibile. È importante, allora, agire di prevenzione:

La preparazione

Per introdurre nel modo giusto il nuovo micio al gatto di famiglia è opportuno precedere gradualmente evitando che uno dei due possa sentirsi minacciato dall’altro. Un altro passo da intraprendere è quello di rendere il proprio ambiente domestico, qualora non fosse già stato fatto in passato, un luogo confortevole e dove ognuno dei due gatti potrà avere il suo proprio “territorio“.

L’accettazione

Possiamo agire favorendo l’accettazione del nuovo gatto di casa, da parte del vecchio micio, seguendo la lista delle cose da fare per far interagire i due gatti. Un gatto che non riesce ad accettare l’arrivo di un nuovo micio potrebbe allontanarsi dal territorio domestico andando alla ricerca di un luogo in cui sentirsi al sicuro prima di fare il primo passo. In altri casi il gatto potrebbe anche sentirsi minacciato dal nuovo arrivato, e questa sensazione potrebbe anche suscitare una reazione non pacifica nei confronti dell’altro gatto.

Le tempistiche

Nessuna affermazione è definitiva a tal proposito. Eppure i gatti, come gli esseri umani, hanno bisogno che chi vive a contatto con loro rispetti i suoi tempi. Una buona sintonia iniziale potrebbe facilitare la conoscenza dei due gatti e far sì che il nuovo arrivato interagisca con il micio di casa in armonia anche dopo pochi giorni. In altri casi potrebbe essere necessario aspettare qualche settimana affinché uno dei due si abitui a rapportarsi con la presenza dell’altro.

Gatti diversi

Prima di scegliere di accogliere un nuovo gatto nella nostra vita dobbiamo sapere che alcuni gatti, rispetto ad altri, si adattano più facilmente a nuove situazioni oppure si rivelano più predisposti a socializzare con un altro micio. Un primo esempio è dato dal Ragdoll. Oppure dal Persiano e British Shorthair. Il gatto Persiano, ad esempio, è noto per la docilità e pacatezza. Caratteristiche che, oltre alla loro capacità di dialogare con altri mici, potrebbero favorire anche una loro esplicita sintonia.

Un’altra differenza che potrebbe rivelarsi sostanziale riguarda i gatti domestici e i gatti randagi. Un gatto abituato a vivere in strada è territoriale e per lui può essere più difficile socializzare con altri gatti, in un ambiente diverso dal suo. Un gatto cresciuto in un rifugio, invece, potrebbe adattarsi con maggiore semplicità a un ambiente nuovo e, al contempo, essendo già stato a contatto con altri gatti, trovarsi ad andare d’accordo anche con altri esemplari.