come riconoscere i modi in cui te lo fa capire

Se il tuo gatto ha bisogno di aiuto ti invierà dei segnali per fartelo capire, ecco come riconoscere questi segnali e come agire.

I nostri cani e i nostri gatti non sono in grado di parlare, ma al tempo stesso sanno essere molto comunicativi. Quando provano delle emozioni, sia positive che negative, sanno farlo capire molto bene.

Tuttavia, ci sono occasioni che non sempre i segnali che ci mandano sono precisi e univoci, ma possono voler dire diverse cose. Ad esempio, come capire quando un gatto ha bisogno di aiuto? Non c’è dubbio sul fatto che provino a dircelo, ma in che modo?

Proviamo, qui di seguito, con l’aiuto degli esperti, a interpretare alcuni segnali che possono arrivare dal nostro micio se c’è qualcosa che non va.

Capire che c’è un problema è il primo passo per individuare la causa precisa per poi tentare di farla sparire e fare stare meglio il piccolo pelosetto.

Il gatto ha bisogno di aiuto: ecco come te lo dice

Ormai il gatto è un animale addomesticato, anche se mantiene molto saldo il suo istinto. Per questo ha imparato a convivere con le persone, il loro linguaggio e come interagire.

Quindi, anche se sono animali forti e indipendenti, anche loro qualche volta hanno bisogno dell’aiuto delle persone e lo chiedono a loro modo.

Alcuni segnali a cui prestare particolare attenzione sono questi:

strano miagolio : se il gatto miagola in modo diverso dal solito vuol dire che c’è un problema; loro usano il miagolio solo con le persone, non tra di loro, quindi, se lo usano in modo amplificato è perché vogliono attirare l’attenzione; può trattarsi di un gemito, oppure di un urlo, in questo caso la situazione sarà molto grave;

: se il gatto miagola in modo diverso dal solito vuol dire che c’è un problema; loro usano il miagolio solo con le persone, non tra di loro, quindi, se lo usano in modo amplificato è perché vogliono attirare l’attenzione; può trattarsi di un gemito, oppure di un urlo, in questo caso la situazione sarà molto grave; ti tocca con la zampa: questo gesto lo usano principalmente per chiedere il cibo o le coccole, ma se insistono significa che occorre accertarsi che non abbiano qualche ferita;

fusa insolite : le fuse non compaiono solamente quando sono felici, ma anche quando sono a disagio; è un modo per calmarsi o per attirare l’attenzione e far capire che hanno bisogno di aiuto;

: le fuse non compaiono solamente quando sono felici, ma anche quando sono a disagio; è un modo per calmarsi o per attirare l’attenzione e far capire che hanno bisogno di aiuto; urina sul letto: questo segnale è sintomo di disagio, stress, rabbia nei confronti delle persone forse come conseguenza di un cambiamento che al gatto non piace;

bisogni fuori dalla lettiera: se il gatto fa i bisogni fuori dalla sabbietta e continua a graffiare in modo compulsivo la lettiera è bene allarmarsi perché vuole farci capire qualche cosa.

Questi sono tutti segnali molto chiari che c’è qualcosa che turba il gatto o i gatti che vivono in casa con noi. Ma non sono gli unici.

Attenzione ai cambi del suo comportamento

Abbiamo detto che al gatto non piacciono i cambiamenti. Questo lo si può notare in occasione di un viaggio, di un trasloco, oppure dell’arrivo di un altro animale in casa.

La routine è anche una caratteristica da osservare in lui per tranquillizzarci e farci capire che va tutto bene. Se, invece, il gatto all’improvviso inizia a fare cose diverse dal solito, questo dovrebbe metterci subito in allarme.

Ad esempio, se non mangia, se non dorme più nei momenti in cui era solito farlo, se diventa più presente o meno presente con noi, sono tutti segnali da indagare quanto prima.

Ricordiamo che, per qualsiasi cosa riguardante gli animali, è necessario consultare sempre il veterinario e spiegare dettagliatamente la situazione in modo da ricevere indicazioni preziose.