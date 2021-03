Quando si elencano i fattori di rischio cardiovascolari, la presenza del diabete di tipo 2 in lista è una costante. Le statistiche dicono infatti che chi presentano questo problema metabolico è a particolare rischio di infarto, ictus e altre condizioni cardiovascolari tanto che i decessi in chi ha il diabete sono in gran parte legati proprio a patologia cardiache. Tra i motivi che possono spiegare questa correlazione sul fronte cellulare, impattando anche sui potenziali risultati di trattamenti con cellule staminali per “favorire” la ripresa del tessuto miocardico leso, c’è un dato biologico acclarato: in genere le staminali non riescono ad essere efficaci per il cuore delle persone con diabete come invece accade se non è presente la malattia metabolica. Ora la scienza ha trovato una risposta a questa situazione, grazie ad uno studio dei fisiologi dell’Università di Otago coordinati da Rajesh Katare, apparso su Diabetologia. In pratica, a “fare la differenza” in chiave negativa sul possibile utilizzo terapeutico delle staminali in grado di aiutare la rigenerazione del tessuto cardiaco nei diabetici sarebbero specifici microRNA, in grado di influire sull’espressione genica cellulare. La ricerca, condotta in laboratorio, appare di grande interesse in chiave di conoscenza scientifica ma non va vista come fine a sé stessa, visto che potrebbe aprire la strada a trattamenti mirati proprio per chi soffre di diabete di tipo 2 e va incontro a complicanze cardiache.

Puntare sull’immissione del microRNA carente?

In laboratorio l’equipe di Katare ha concentrato l’attenzione su diversi microRNA che risultano in qualche modo alterati specificamente nelle staminali del cuore “morso” dal diabete. Analizzando questi invisibili “controllori” genetici si è visto che esiste uno specifico microRNA (miR-30c), che risulta ridotto nelle staminali delle persone con diabete ma è basilare perché le staminali stesse riescano a sopravvivere, riprodursi in massa e interagire positivamente per formare nuovi vasi sanguigni in grado di “ridare” ossigeno ad un’area cardiaca lesa. In assenza di queste attività, infatti, non si può ipotizzare un reale impiego terapeutico con staminali per il cuore delle persone con diabete. Ad ulteriore riprova del ruolo di questo particolare microRNA si è poi aggiunto, sempre sperimentalmente, un altro dato: con una sola iniezione si è potuta incrementare la disponibilità di miR-30c all’interno del muscolo cardiaco con impatto diretto sulle staminali del tessuto cardiaco della persona con diabete, che sono “migliorate” in termini di sopravvivenza e capacità di replicazione e crescita. In questo senso, quindi, per il futuro si disegna una terapia tutta nuova per fa “riprendere” il cuore di chi soffre di diabete. Se è vero, come risulta dallo studio, che in questi soggetti i microRNA fondamentali per l’attività delle staminali appaiono in qualche modo compromessi, si può puntare proprio sull’immissione di micro-RNA specifici per attivare le staminali presenti nel cuore. La sfida è lanciata e solo studi futuri, non solo in laboratorio, potranno spiegare se questa via ha significato.

(FM)