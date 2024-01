Come rendere felice un cane: basta una piscina piena di palline

Un cane più felice di questo non l’avete mai visto ed è bastato veramente pochissimo: basta collocare in casa una piscina piena di palline.

Ai cani basta veramente poco per essere felici e appagati, frutto della loro genuinità e del loro carattere amorevole. Soprattutto chi ha il privilegio di condividere la sua vita con un Golden Retriever, sa bene quanto questa razza abbia un carattere giocoso, socievole e fatto di una pura gioia contagiosa. La loro travolgente energia è un toccasana per una famiglia e non a caso è una delle razze più richieste di sempre. Ma cosa lo rende così simpatico? Un video diventato virale su TikTok potrebbe fare da testimonianza.

Il cane nuota felice nella sua piscina piena di palline – VIDEO

È una tra le razze canine più esuberanti e dal carattere solare e a dimostrazione di ciò ci sono le numerose clip presenti sul web, in particolare sulla piattaforma cinese di TikTok. Proprio su questo è spiccato alle stelle un profilo con protagonista un Golden Retriever di nome Chloe.

La sua proprietaria ama pubblicare video e foto della sua amata Chloe e per farlo le ha creato un account tutto suo chiamato @a.golden.named.chloe. Tra i suoi video più visualizzati e famosi spicca in particolare un particolare gioco che la dolce Golden ama fare: saltare e nuotare in una piscina piena di palline colorate.

Per rendere felice un cane, specialmente un Golden Retriever non serve molto e in questo caso basta una piccola piscina con all’interno una miriade di palline. Questa razza è estremamente socievole, piena di energie, affettuosa e si adatta facilmente in molte situazioni. Non a caso il suo spirito eternamente giovane, alla Peter Pan, lo rende un compagno perfetto per bambini e famiglie in generale.

Se ti interessa approfondire le caratteristiche del Golden Retriever non perdere questo approfondimento >>> Golden Retriever: razza, carattere, prezzo, cure e caratteristiche



Nel video pubblicato sul suo profilo, Chloe incarna perfettamente tutte le caratteristiche tipiche del Golden Retriever. Nella breve clip sfoggia la sua incontenibile gioia entrando ed uscendo dalla piscinetta di palline, spostandole anche in modo giocoso. Incarna la pura gioia e divertimento, ed inevitabilmente ha strappato un sorriso a milioni di utenti, scatenando, inoltre la sezione commenti.

@a.golden.named.chloe I think this is Chloe’s craziest zoomies EVER!! #puppypaws🐾cutie #goldenretrieverlife #FurryFriends #doggyfuntimes #HappyTails #DoggoLife ♬ original sound – Chloè

Chloe sembra il cane più felice al mondo mentre salta e gioca con le palline colorate, trasformando quella piscinetta nel suo parco giochi personale. Questa clip in particolare ha raggiunto 1.4 milioni di visualizzazioni (numero in costante crescita), ma altri video simili pubblicati sul suo profilo, dove sfoggia il suo “zoomies“, ha raggiunto anche i 21.1 milioni. Una felicità contagiosa diventata virale.