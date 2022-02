Il tuo cane sta attraversando un momento di benessere fisico e mentale? Sta davvero bene? Come capire se è felice? Sono tanti i segnali che ci possono far capire se va tutto bene con Fido. Così come ci sono tantissimi modi che possiamo adottare per rendere felice il nostro cane, giorno dopo giorno.

Fonte foto da Pixabay

I cani sono felici quando noi siamo felici. E quando noi facciamo tutto quello che è in nostro potere per rendere la loro vita davvero unica e indimenticabile.

Ognuno di noi spera di poter fare il meglio per il suo cucciolo. E gli esperti ci danno utili suggerimenti per rendere felice il cane sempre e in ogni momento. Con piccoli accorgimenti da iniziare ad adottare fin da subito.

Controllare l’alimentazione dei cani

I cani mangerebbero di continuo e tutto. Spetta a noi limitarli e dare solo quello che consiglia il medico veterinario, per evitare malattie dannose peri l corpo e per la mente. L’alimentazione deve essere sana, equilibrata e varia.

Stimolare i cani con nuove attività

Oltre alle classiche passeggiate e ai giochi da fare insieme, troviamo nuovi ambienti e nuove esperienze, magari con giochi interattivi.

Trascorrere tanto tempo con Fido

Non è mai abbastanza. Dobbiamo essere presenti per rendere felice il nostro cane. Con una carezza, un gioco, una parola…

Pensare alla salute del cane

I controlli dal veterinario non devono mai mancare: la salute prima di tutto.

Prendersi cura della sua pelliccia

Spazzolare il pelo del cane ogni giorno, togliere i nodi, rimuovere le cellule morte, eliminare corpi estranei. Ma anche lavarlo seguendo i consigli del veterinario e fargli tante coccole.

Fonte foto da Pixabay

Sterilizzare o castrare il cane

I benefici di queste pratiche sono tante per la sua salute e per evitare nascite incontrollate e frenare il randagismo. Sono interventi assolutamente sicuri.

Dimostrare il proprio affetto

Come le persone, anche i cani amano quando dimostri il tuo amore con tante coccole, conoscendo sempre il linguaggio dei cani, però.

Socializzare

I cani hanno bisogno di stare con altri animali, altri simili, ma anche con altre persone. Hanno bisogno di contatti umani.

Correre liberamente

Trovare un posto dove lasciar correre liberamente i cani è fondamentale per il loro benessere psicofisico.

Proteggere i cani

Dobbiamo proteggerli da ogni pericolo, perché anche solo il pensiero di poterli perdere per sempre ci fa stare in ansia.