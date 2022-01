Per recuperare la password è necessario andare in Aree riservate – Iscritti e Familiari all’interno del sito www.enpam.it e cliccare su Recupero password. Dopo aver inserito il nome utente o il codice fiscale, si dovrà rispondere alla domanda segreta scelta al momento della registrazione. Si riceverà poi il link per reimpostare la password tramite e-mail.

Se non si riesce a recuperare la password con questa procedura, bisogna compilare il modulo di richiesta e inviarlo a supporto.areariservata@enpam.it. Tutte le informazioni sul recupero della password si trovano qui.