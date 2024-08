Come pulire veramente i denti? Ecco cosa funziona e cosa no

Si ritiene che negli Stati Uniti oltre 35 milioni di persone utilizzeranno un qualche tipo di sbiancante per denti… “solo” nel 2024. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su quali metodi funzionano realmente e quali no!

Questa volta non parleremo dei denti da latte e delle alterazioni di peso. Prima di passare alle farmacie, è impossibile non iniziare dai cosiddetti “metodi fai da te”. Si tratta dei classici “rimedi della nonna” che tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita.

Senza ombra di dubbio, lavare i denti con il carbone attivo è il primo metodo che viene in mente quando si parla di sbiancamento dei denti. Si trova praticamente ovunque, ma funziona realmente?

In una review del 2017 pubblicata sul Journal of the American Dental Association, un team di ricercatori ha scoperto che non c’erano “prove scientifiche sufficienti” a sostegno del fatto che i prodotti a base di carbone possano sbiancare i denti. Ma non è tutto.

A quanto pare, esiste anche la possibilità che tale metodica possa risultare dannosa per i denti stessi. Secondo l’American Dental Association (ADA), usare ripetutamente una polvere troppo abrasiva potrebbe infatti consumare lo smalto.

Il bicarbonato di sodio è un altro metodo fai da te adoperato per sbiancare i denti. Questa volta però, potrebbe esserci un fondo di verità.

Per quanto riguarda lo sbiancamento a breve termine, il bicarbonato funziona sufficientemente bene. Come ha detto il portavoce dell’ADA e dentista Dr. Matt Messina a CNN Health, possiede delle leggere proprietà abrasive e sbiancanti. Anche in questo però, è necessario procedere con cautela per evitare fastidiosi danni.

Dopo aver visto alcuni “prodotti naturali”, passiamo rapidamente a ciò che è possibile trovare in farmacia (e non solo). Negli scaffali è possibile trovare sempre più prodotti sbiancanti per i denti, da strisce e penne dai magici poteri, a gel e paste ad-hoc. Funzionano realmente? La risposta sembra piuttosto complessa.

In realtà, è praticamente impossibile poter parlare genericamente di tutti i prodotti in commercio, che meriterebbero al contrario una singola ed approfondita analisi condotta caso per caso. Proprio per questo motivo, oggi ci soffermeremo sul dentifricio viola che è rapidamente diventato virale sui social.

Sfrutta un principio molto semplice. Il giallo e il viola sono praticamente “opposti” sulla tavolozza dei colori, ragion per cui con un po’ di viola il giallo dei nostri denti sparisce… ma la domanda sorge spontanea. Per quanto tutto ciò possa avere degli effetti immediatamente visibili, durerà nel tempo? Parlando con Jason Cellars, noto dentista, la risposta sembra essere chiara.

“Le persone vedono risultati immediati perché la tonalità viola rende bianca la tonalità gialla dei denti. Purtroppo, questa illusione è di breve durata e i denti appariranno più bianchi solo finché il dentifricio non sarà stato completamente lavato via“, ha dichiarato Cellars.

In definitiva, considerando quanto sia importante prendersi cura dei denti, la migliore (e più sicura) opzione che ciascuno di noi ha a disposizione per ottenere dei perfetti denti bianchi è quella più costosa: affidarsi ad un dentista o ad un professionista.

Parliamo infatti di un effetto sbiancante che può durare fino a due anni. È però importante sottolineare come vi siano (ancora una volta) alcuni piccoli effetti collaterali, che sfociano quasi sempre in una temporanea irritazione delle gengive.