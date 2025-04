Come proteggersi dall’amianto, il convegno di Frascati accende i riflettori

Il 29 marzo 2025, si è tenuto a Frascati il convegno “Come difendersi dall’amianto, soluzioni e criticità”, presieduto da Gilberto Montebello, Presidente ANPd’I Colline Romane. I relatori principali erano l’Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, e la Dr.ssa Paola Vegliantei, Presidente dell’Accademia della Legalità. L’evento ha affrontato il tema delle vittime del dovere, in particolare paracadutisti, sottolineando l’importanza del monitoraggio e dell’assistenza per chi è colpito dall’amianto e dall’uranio impoverito. Vegliantei ha dedicato il convegno al colonnello Carlo Lenti, esprimendo gratitudine per il sacrificio di chi ha servito la Patria. Ha evidenziato la mancanza di rispetto verso i caduti in battaglia e ha messo in luce la continua emergenza legata all’amianto, richiamando alla memoria come già nel 1898 fosse nota la sua pericolosità.

Bonanni, nel suo intervento, ha sottolineato che i soldati sono cittadini lavoratori e che il riconoscimento dei diritti avviene spesso solo attraverso lunghe battaglie legali. Ha portato esempi di malattie asbesto-correlate che emergono anni dopo l’esposizione, come mesotelioma e cancro al polmone. La situazione è aggravata dall’assenza di riconoscimenti adeguati da parte delle istituzioni, generando sofferenza tra le famiglie delle vittime. Il convegno ha posto l’accento sulla necessità di interventi rapidi per prevenire ulteriori malattie, rafforzando l’appello a una giustizia più pronta e umana per chi ha servito il Paese. La testimonianza di Arnaldo Lucaccioni ha inoltre evidenziato l’uso pericoloso di amianto negli edifici pubblici, sottolineando i tragici effetti delle esposizioni.