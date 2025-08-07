Come proteggere le zampe dei cani dal caldo estivo

Durante l’estate, il calore delle superfici può rappresentare un pericolo per le zampe dei cani. È quindi fondamentale proteggere i polpastrelli con prodotti specifici per garantire il loro comfort e benessere.

Per salvaguardare le zampe dai rischi dell’asfalto rovente, è consigliabile evitare di passeggiare durante le ore più calde della giornata. Le uscite al mattino presto o in serata, quando le temperature sono più fresche, possono ridurre i danni. Prima di uscire, è utile verificare la temperatura dell’asfalto, che può essere molto elevata in qualsiasi momento. Un’altra precauzione è quella di scegliere percorsi ombreggiati o su superfici erbose, riducendo il contatto diretto con il calore.

Esistono anche numerose creme e balsami specifici per la protezione dei cuscinetti. Tra i prodotti disponibili, il “Paw balm” di Dulac offre una formulazione naturale per prevenire screpolature e secchezza. Belly propone una crema multifunzionale che non solo protegge le zampe, ma può essere anche applicata su naso e gomiti, grazie a ingredienti come burro di karitè e aloe. Un’altra opzione è il burro idratante di Pet Head, che utilizza ingredienti come burro di mango e olio di cocco per mantenere le zampe morbide.

Inoltre, per chi preferisce soluzioni più pratiche, ci sono formati stick, come il balsamo di Blum Pets, che offre facile applicazione e protezione. Anche la crema di Tinioey, composta da ingredienti naturali, è efficace nel lenire le irritazioni causate da superfici calde o fredde. La scelta del giusto prodotto può fare la differenza per la salute e il comfort dei nostri amici a quattro zampe.