29.1 C
Roma
giovedì – 7 Agosto 2025
Animali

Come proteggere le zampe dei cani dal caldo estivo

Da StraNotizie
Come proteggere le zampe dei cani dal caldo estivo

Durante l’estate, il calore delle superfici può rappresentare un pericolo per le zampe dei cani. È quindi fondamentale proteggere i polpastrelli con prodotti specifici per garantire il loro comfort e benessere.

Per salvaguardare le zampe dai rischi dell’asfalto rovente, è consigliabile evitare di passeggiare durante le ore più calde della giornata. Le uscite al mattino presto o in serata, quando le temperature sono più fresche, possono ridurre i danni. Prima di uscire, è utile verificare la temperatura dell’asfalto, che può essere molto elevata in qualsiasi momento. Un’altra precauzione è quella di scegliere percorsi ombreggiati o su superfici erbose, riducendo il contatto diretto con il calore.

Esistono anche numerose creme e balsami specifici per la protezione dei cuscinetti. Tra i prodotti disponibili, il “Paw balm” di Dulac offre una formulazione naturale per prevenire screpolature e secchezza. Belly propone una crema multifunzionale che non solo protegge le zampe, ma può essere anche applicata su naso e gomiti, grazie a ingredienti come burro di karitè e aloe. Un’altra opzione è il burro idratante di Pet Head, che utilizza ingredienti come burro di mango e olio di cocco per mantenere le zampe morbide.

Inoltre, per chi preferisce soluzioni più pratiche, ci sono formati stick, come il balsamo di Blum Pets, che offre facile applicazione e protezione. Anche la crema di Tinioey, composta da ingredienti naturali, è efficace nel lenire le irritazioni causate da superfici calde o fredde. La scelta del giusto prodotto può fare la differenza per la salute e il comfort dei nostri amici a quattro zampe.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Vacanze in agriturismo: la scelta vincente dell’estate 2023
Articolo successivo
Festival Imperia Unplugged 2025: la magia della musica live
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.