Come Proteggere il Tuo Animale dal Caldo Estivo

Con l’arrivo della stagione estiva, è fondamentale prestare attenzione al benessere degli animali domestici. LNDC Animal Protection lancia un appello a tutti i proprietari di cani e gatti per proteggere i loro amici a quattro zampe dal caldo, che può rivelarsi pericoloso.

Non è necessario essere esperti per prendere precauzioni. È sufficiente garantire che il animale abbia sempre accesso a acqua fresca, organizzare passeggiate nelle ore meno calde e scegliere percorsi ombreggiati. Prima di uscire, è consigliato controllare la temperatura dell’asfalto con il dorso della mano. Anche in casa, è essenziale creare ambienti freschi e ben ventilati.

Un comportamento da evitare assolutamente è lasciare gli animali in automobile, anche per brevi periodi. Anche con i finestrini abbassati, l’ambiente interno può rapidamente trasformarsi in una trappola mortale, aumentando il rischio di colpi di calore.

In estate, aumenta anche la presenza di parassiti come zecche e pulci. LNDC sottolinea l’importanza della prevenzione, sempre con il supporto del veterinario, per assicurare la salute degli animali.

Se gli animali mostrano segni di disagio, come respirazione affannosa, confusione o temperature elevate, è cruciale contattare immediatamente un veterinario. Agire tempestivamente può essere determinante.

LNDC Animal Protection invita quindi tutti a vivere un’estate all’insegna della responsabilità. Sul sito dell’associazione è disponibile un decalogo con suggerimenti pratici per tutelare gli animali durante i mesi caldi. La cura e l’attenzione rendono ogni animali più sicuro e sereno.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: torinocronaca.it