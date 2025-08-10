Come proteggere gli animali dal caldo estivo? Ecco i consigli.

Con l’arrivo dell’estate, le temperature elevate possono rappresentare una sfida non solo per gli esseri umani, ma anche per i nostri animali domestici. È fondamentale prendersi cura di questi compagni a quattro zampe per garantire il loro benessere durante i mesi più caldi dell’anno.

Per mantenere i nostri animali al sicuro dal caldo, è importante evitare camminate nelle ore centrali della giornata e limitare le attività fisiche. Inoltre, è essenziale fornire loro sempre accesso a acqua fresca e spazi all’ombra. Gli animali con pelo lungo possono beneficiare di una tosatura prima dell’inizio dell’estate per aiutarli a tollerare meglio il caldo.

Un altro rischio da considerare è quello delle scottature solari. I cani e i gatti, specialmente quelli con pelo chiaro, possono scottarsi, per cui è consigliabile utilizzare apposite creme solari per proteggere le zone vulnerabili, come le estremità e le orecchie.

L’estate è anche il periodo in cui aumentano le attività all’aperto, il che porta un maggiore rischio di infestazioni da pulci e zecche. È utile applicare antiparassitari adeguati, previa consultazione con il veterinario, per proteggere i nostri amici animali.

Per quanto riguarda gli animali in gabbia, come conigli o uccellini, è fondamentale evitare che siano esposti al sole diretto. Le gabbie dovrebbero sempre essere collocate in luoghi ombreggiati e freschi, e gli acquari devono essere mantenuti ben ventilati e con acqua fresca per assicurare un ambiente sano.