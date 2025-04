come procedono le cure del famosissimo

Platinette, noto personaggio televisivo e radiofonico italiano, sta affrontando una sfida legata alla salute dopo un ictus subito nel marzo 2023. Mauro Coruzzi, il suo vero nome, è stato ricoverato nuovamente a febbraio per un secondo episodio di ischemia. Questa esperienza è stata caratterizzata da momenti difficili, ma Platinette ha condiviso con i follower su social media anche segni di resilienza e speranza.

Negli ultimi due mesi, i fan hanno seguito il suo percorso, con Coruzzi che ha documentato il suo ricovero in ospedale. Ha dovuto affrontare un secondo ictus ischemico, che è arrivato pochi giorni prima del Festival di Sanremo. Il 25 febbraio, dopo un lungo periodo di assenza dai social, ha rivelato di trovarsi in ospedale per accertamenti, esprimendo la sua preoccupazione e il desiderio di tornare a casa. Tuttavia, il ricovero si è protratto per un mese e mezzo, durante il quale ha interagito con i suoi fan e condiviso le sue esperienze in ospedale.

Il secondo episodio di ischemia ha avuto un impatto significativo su di lui, compromettendo nuovamente la sua capacità di comunicare. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto il suo tipico senso dell’umorismo, scherzando sulle voci relative alle sue condizioni di salute. Dopo aver superato il momento critico, Platinette è tornato a casa il 4 aprile, celebrando le dimissioni sui social e condividendo l’emozione del ritorno nella sua abitazione. Ha scelto la canzone “Ci vediamo a casa” di Dolcenera come colonna sonora di questo importante momento, pronto ad affrontare la fase di riabilitazione con determinazione e positività.