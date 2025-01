come prevenire e come intervenire

Con l’arrivo dell’inverno, la salute e il benessere di cani e gatti sono una priorità per i loro proprietari. Anche se gli animali domestici sono generalmente più resistenti al freddo rispetto agli esseri umani, richiedono cure specifiche in determinate situazioni. In particolare, i gatti che vivono all’aperto necessitano di attenzioni speciali quando le temperature scendono sotto i 5°C, poiché i cuccioli, gli anziani o i gatti malati possono essere più vulnerabili.

I gatti tendono a prepararsi per l’inverno mangiando di più per aumentare il loro strato di grasso sottocutaneo e infoltire il mantello. Se il vostro gatto vive all’aperto, è consigliabile fornirgli cucce calde e riparate. Queste possono essere acquistate già pronte o create facilmente con scatole di cartone imbottite. I cani, in particolare le razze a pelo corto, i cuccioli e gli animali anziani, possono anch’essi soffrire il freddo. Anche per loro, le temperature di allerta si trovano attorno ai 5°C.

Durante le passeggiate invernali, è consigliabile scegliere orari più caldi e mantenere il cane attivo. Per gli animali più sensibili, utilizzare un cappottino può essere molto utile. Al rientro, è fondamentale prendersi cura dei polpastrelli, che possono danneggiarsi a causa degli sbalzi di temperatura o del sale antighiaccio. Pulire i cuscinetti con un panno umido e applicare una crema protettiva previene screpolature.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo cruciale durante l’inverno. Integrare la dieta con grassi sani, come olio di pesce o olio d’oliva, offre un surplus di energia per affrontare il freddo. È fondamentale non lasciare gli animali all’aperto per periodi prolungati, poiché ciò può esporli a seri rischi per la salute. Ad esempio, lasciarli in un’auto ferma o legati senza possibilità di movimento è sconsigliato.

In caso di ipotermia, è importante riscaldare l’animale portandolo in un luogo caldo e, se necessario, utilizzare una boule con acqua calda per un riscaldamento graduale. Seguendo queste semplici linee guida, i vostri amici a quattro zampe possono affrontare l’inverno in sicurezza e comfort.