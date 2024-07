come prepararlo con la ricetta semplice

Le ricette senza glutine nascondono alcune insidie, ma con il nostro pan brioche senza glutine potete andare sul sicuro.

Tra le varie difficoltà di seguire una dieta senza glutine, la più dolorosa riguarda il dover rinunciare ai prodotti lievitati da forno come pizza e brioche. Ecco perché oggi vediamo insieme come preparare il pan brioche senza glutine, un dolce perfetto per iniziare al meglio la giornata, magari arricchendolo con un velo di marmellata.

La preparazione è piuttosto semplice e simile a quella tradizionale. L’unica differenza riguarda la farina utilizzata, che sappiamo dover essere ottenuta da cereali senza glutine. Gli altri ingredienti resteranno invariati, così come la sofficità della vostra brioche!

Come preparare la ricetta del pan brioche senza glutine

Vi consigliamo di eseguire la preparazione di questo impasto senza glutine in una planetaria munita di gancio impastatore.

Sgusciate le uova nella ciotola e sbattetele velocemente, tendone da parte un cucchiaio per spennellare il pan brioche alla fine. Unite quindi lo zucchero e mescolate. Aggiungete il latte e la farina insieme alla vanillina e azionate la macchina a media velocità, versando a filo l’acqua in cui avrete disciolto il lievito. Quando l’impasto comincerà ad amalgamarsi, unite il burro morbido (lasciatelo fuori dal frigorifero per almeno 30 minuti prima di utilizzarlo). L’impasto risulterà piuttosto morbido, quindi trasferitelo in una teglia da plumcake rivestita di carta forno aiutandovi con una spatola. Potete anche creare delle forme più artistiche, come trecce o altro ancora. Lasciatelo lievitare nel forno spento con la luce accesa per 2 ore o fino a che non avrà raggiunto il bordo dello stampo. Spennellatelo con l’uovo tenuto da parte e infornatelo a 180°C per 30 minuti. Lasciatelo raffreddare completamente prima di affettarlo.

Il pan brioche è perfetto da gustare leggermente tostato, spalmato con un velo di burro e un cucchiaino di marmellata fatta in casa. Consigliatissima, la marmellata di fragole o ai frutti di bosco.

Conservazione

Consigliamo di conservare il dolce per celiaci in un luogo fresco e asciutto, per massimo 2-3 giorni, meglio se sotto un’apposita campana per dolci. Sconsigliamo la congelazione in freezer.