come preparare un ottimo antipasto di pesce

Avete in mento un cena a base di pesce? Ecco che come antipasto facile potete preparare l’insalata di surimi.

Tra gli antipasti di pesce l’insalata di surimi è tra i più semplici da preparare. Ma sapete cosa sono i surimi? Sono un prodotto alimentare diffuso in Giappone da secoli. Sebbene vengano spesso chiamati bastoncini di granchio, non contengono polpa di granchio bensì merluzzo. Tecnicamente il surimi è una preparazione a base di pesce, tenuto insieme per mezzo di addensanti e solitamente confezionato sotto forma di bastoncini. Quindi, chiamarlo surimi di granchio è sbagliato.

Le ricette con il surimi che è possibile preparare sono davvero molte. È perfetto per la preparazione di insalate di pesce o di pasta oppure per preparare antipasti veloci. Vediamo come utilizzare il surimi in questa ricetta.

Come preparare l’insalata di surimi

Come prima cosa rimuovete il surimi dalla confezione e sciacquatelo sotto acqua corrente (questo passaggio non è obbligatorio, tuttavia è un’operazione che siamo soliti fare con questo tipo di prodotti). Ricavatene dei tocchetti di 2 cm e adagiateli in un’insalatiera. Rimuovete la parte finale bianca del sedano e tagliatelo a fettine di mezzo centimetro. Pulite la carota, rimuovete le estremità e grattugiatela con una grattugia a fori grossi. Unite le verdure al surimi. In un vasetto di vetro mettete il succo di mezzo limone, l’olio e un pizzico di sale. Chiudete e agitate bene in modo da formare un’emulsione, quindi utilizzatela per condire il tutto. In un piatto da portata allargate l’insalata (vi consigliamo lattuga o rucola), disponete sopra il surimi con le verdure e completate con l’erba cipollina tritata.

Se state organizzando un menù a base di pesce, preparate anche un’ottima insalata di mare.

Conservazione

Consigliamo di consumare al momento l’insalata di mare fredda.