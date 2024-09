Come preparare lo spumante d’uva fatto in casa

Settembre è un mese ricco di varietà di frutta e l’uva, con i suoi diversi colori e gusti, ne è la regina assoluta. Una delle modalità per apprezzarla è preparare un cocktail chiamato grape sparkling, a base di vino frizzante e succo d’uva fatto in casa. Questo drink, con una gradazione di circa 6°, è un aperitivo leggero e facile da realizzare, perfetto per riportare un’atmosfera vacanziera anche in città.

La ricetta per 8 cocktail prevede 2 kg di uva rossa, una bottiglia di Prosecco o vino frizzante, 150 g di zucchero e 8 ciuffi di menta. La preparazione inizia tagliando a fettine mezzo chilo di uva e conservandole in frigorifero. La restante uva deve essere tritata grossolanamente e cotta con lo zucchero in una casseruola fino a farla arrivare a ebollizione, mescolando per sciogliere lo zucchero. Dopo circa cinque minuti, l’uva rilascerà il suo succo, che andrà filtrato per separare il liquido dalla parte solida. Dopo aver lasciato raffreddare il succo a temperatura ambiente, è consigliabile riporlo in frigorifero per utilizzarlo entro 2-3 giorni.

Per servire il cocktail, si suddividono equamente le fettine di uva in otto bicchieri, che saranno riempiti per metà con il succo d’uva e per l’altra metà con vino frizzante, completando il tutto con un ciuffo di menta. Questo drink è ideale da accompagnare con finger food a base di verdure, cereali, formaggi freschi o dolci leggeri a base di frutta, per godere degli ultimi sprazzi d’estate.

Per rendere la presentazione ancora più originale, si consiglia di utilizzare acini d’uva congelati al posto del ghiaccio e, per un cocktail meno dolce, utilizzare uva bianca invece di quella rossa. Infine, per chi desidera approfondire il tema dei cocktail, si consiglia la lettura del libro “Cocktail safari” di Stefano Nincevich, che celebra il bar come un luogo di convivialità e interazioni genuine, arricchito da illustrazioni di Andy Fluon.