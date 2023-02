come preparare in casa un pasto equilibrato per Fido

Alimentazione casalinga del cane: qual è il segreto per cucinare un pasto equilibrato e nutriente per Fido? Scopriamolo insieme.

L’alimentazione casalinga per il cane consiste nella pianificazione di una dieta basata sul consumo di cibi preparati in casa. Si tratta di un’opzione davvero salutare o ci sono dei rischi per la salute di Fido? Scopriamo insieme se è possibile cucinare un pasto equilibrato per il cane, e come riuscirci.

Cucinare un pasto equilibrato per il cane: accorgimenti e consigli

La dieta casalinga per il cane è particolarmente indicata nel caso di pelosetti malati, allergici o affetti da intolleranze alimentari.

Infatti, la preparazione dei pasti di Fido spetta a noi, dalla selezione degli ingredienti alla loro cottura.

Per questo, avremo modo di scegliere materie prime sane e di alta qualità, in grado di nutrire il peloso e soddisfare al tempo stesso il suo palato esigente.

Tuttavia, è essenziale prestare attenzione al corretto apporto di nutrienti, affinché il fabbisogno giornaliero dell’animale sia soddisfatto.

Come cucinare un pasto completo ed equilibrato per il cane? Ecco cosa evitare e cosa non può mancare nell’alimentazione di Fido.

Gli alimenti da evitare

In primo luogo, è essenziale specificare che l’alimentazione casalinga per il cane prevede l’apposita preparazione di pasti specifici da destinare al quattro zampe.

Non si tratta, quindi, della somministrazione di avanzi provenienti dalla nostra tavola. Quest’ultima, infatti, è una procedura totalmente inadeguata e fortemente sconsigliata: non tutti i cibi che assumiamo comunemente sono adatti a Fido.

Molti, infatti, potrebbero avere effetti tossici e compromettere la sua salute. Tra questi, ad esempio, rientrano:

Alimenti grassi o fritti;

Cibi salati;

Cipolla e aglio;

Cioccolato;

Caffè;

Funghi;

Latte e formaggi.

I nutrienti di cui Fido ha bisogno

Per cucinare un pasto completo e bilanciato per il cane, è essenziale sapere di quali nutrienti ha bisogno l’animale.

Per una vita lunga e sana, il quattro zampe ha bisogno di assimilare:

Proteine, contenute all’interno di carne e pesce, consentono lo sviluppo muscolare e osseo di Fido;

contenute all’interno di carne e pesce, consentono lo sviluppo muscolare e osseo di Fido; Carboidrati, presenti nel frumento, nei piselli e, più in generale, nei cereali. Essi forniscono all’organismo dell’animale l’energia di cui necessita per espletare le sue funzioni vitali;

presenti nel frumento, nei piselli e, più in generale, nei cereali. Essi forniscono all’organismo dell’animale l’energia di cui necessita per espletare le sue funzioni vitali; Grassi, responsabili del corretto funzionamento del sistema nervoso e del supporto delle articolazioni. Fonte di questi macronutrienti sono oli vegetali, salmone e merluzzo.

Oltre a questi macronutrienti, è importante garantire a Fido il corretto apporto di sostanze come vitamine, sali minerali e acqua.

Naturalmente, è importante che i nutrienti siano somministrati nella giusta dose.

Si tratta di un’impresa non facile: il fabbisogno giornaliero del cane è influenzato da una serie di fattori individuali, come età, peso, stile di vita e condizioni di salute.

Per questo, si tratta di una valutazione che non può essere condotta autonomamente.

Il miglior consiglio è quello di rivolgersi al veterinario, che sulla base delle specifiche caratteristiche di Fido sarà in grado di individuare il perfetto piano alimentare casalingo, evitando il rischio di carenze nutrizionali e problemi di salute dell’animale.