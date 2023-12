Come si fa a preparare un pollo gustoso per il tuo cane? Te lo diciamo in questo articolo con 4 modi diversi e ugualmente gustosi.

Quando dobbiamo prenderci cura di un cane, dobbiamo stare molto attenti a cosa gli diamo da mangiare. È fondamentale per mantenerlo in salute dal momento che il suo organismo prende tutti gli elementi che arrivano dal cibo e li elabora. Se questi sono buoni tutto bene, ma se sono nocivi ci saranno dei problemi.

Ad ogni modo, un alimento che fa impazzire il cane e che è sano per lui è il pollo. Con questo non si sbaglia mai e vogliamo dirvi come preparare il pollo per il tuo cane con 4 modi diversi ma molto gustosi. Ne andrà pazzo e non potrà resistere.

Continuate a leggere l’articolo per capire cosa serve e il procedimento per ognuno di questi modi di cucinare il pollo, dal più semplice a qualcosa di più elaborato.

Come preparare il pollo per il tuo cane: 4 modi pratici

Il pollo è un’importante fonte di proteine per il cane ed è facilmente digeribile. Per questo è un alimento essenziale nella sua dieta. Inoltre, se fatto in casa sarà ancora più prezioso per lui.

1. Bollitura tradizionale

Iniziamo dal metodo più semplice. In questo caso basta prendere il pollo e inserirlo in una pentola piena d’acqua. Deve essere completamente sommerso.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Basta farlo bollire per circa mezz’ora e poi togliere tutte le parti grasse o che contengono ossa. Meglio lasciarlo raffreddare prima di metterlo nella ciotola del cane.

2. Con erbe aromatiche

Seguendo lo stesso procedimento descritto poco prima, si possono aggiungere delle erbe aromatiche nell’acqua durante la cottura. Queste, però, devono essere adatte al cane. Le erbe aromatiche sane e preziose per un cane sono, ad esempio, il prezzemolo, l’origano o la salvia.

Daranno un gusto ed un sapore più intenso e potranno dare al cane elementi preziosi per il suo organismo. Da sempre le erbe aromatiche sono usate in cucina sia per insaporire il cibo, ma soprattutto per le loro proprietà benefiche.

3. Al vapore

Per realizzare una cottura al vapore è necessario avere gli strumenti giusti, che in questo caso sono una pentola a vapore o un cestello apposito. Il pollo andrà inserito al suo interno per circa 20-30 minuti. Tuttavia, è meglio controllare che sia cotto in tutte le sue parti.

Questa cottura permette di conservare di più il gusto e il sapore della carne, inoltre, permette di conservare dei nutrienti molto preziosi.

4. Con brodo di verdure

Vediamo ora un piatto un po’ più elaborato in cui il pollo è accompagnato da un brodo di verdure. Per farlo bisogna prendere carote, zucchine patate dolci e sedano e aggiungere all’acqua di una pentola. Si immerge il pollo e si porta ad ebollizione. Poi, fuoco lento per circa mezz’ora.

Quando il pollo sarà cotto al punto giusto, bisogna togliere ossa e verdure e farlo raffreddare prima di darlo al cane. Si leccherà i baffi con l’insieme di odori e di sapori che sentirà.