Come posso capire se il mio cane soffre di “bipolarismo”?

Come capire se il tuo cane soffre di “bipolarismo”? I cambiamenti di comportamento, come passare da un cane vivace a uno ritirato e triste, possono essere un campanello d’allarme. Questo è il caso di Leo, un barboncino che ha mostrato segni di sbalzi d’umore: giocoso un giorno, apatico il giorno successivo. Dopo aver notato questi cambiamenti, il proprietario ha consultato un veterinario, il quale ha spiegato che Leo non soffriva di bipolarismo in senso umano, ma mostrava segni di problemi comportamentali. In seguito a questa diagnosi, è stato avviato un programma di socializzazione e routine che ha portato a un significativo miglioramento nel comportamento di Leo.

I segnali di “bipolarismo” nei cani, pur non ufficialmente riconosciuti, possono includere sbalzi d’umore, energia eccessiva, comportamenti depressivi, ansia, cambiamenti nell’appetito, difficoltà di socializzazione e reazioni eccessive. Se noti tali segni nel tuo cane, è fondamentale consultare un veterinario o un comportamentista animale per una valutazione approfondita.

Le cause di questi cambiamenti di comportamento possono variare. Ansia e stress, causati da cambiamenti ambientali come l’arrivo di nuovi membri della famiglia, esperienze traumatiche o rumori forti, possono influenzare il comportamento del cane. Anche la mancanza di stimoli fisici e mentali può aggravare la situazione. I cani non adeguatamente socializzati tendono a diventare ansiosi, mostrando comportamenti distruttivi o reattivi. Modifiche nella routine quotidiana, come orari dei pasti e delle passeggiate, possono anch’esse causare ansia. Infine, alcune razze potrebbero essere geneticamente predisposte a sviluppare comportamenti ansiosi.

Se sospetti che il tuo cane soffra di “bipolarismo” o di problemi comportamentali, è essenziale portarlo da un veterinario per escludere problemi di salute. Evita di fare diagnosi e di somministrare farmaci senza il consiglio del veterinario. Il professionista potrà eseguire esami e valutare la situazione. È importante non punire il cane, poiché ciò potrebbe aumentare lo stress. Giocare con lui, portarlo a passeggiate e usare giochi interattivi può aiutarlo a sentirsi meglio. Inoltre, lavorare con un addestratore che utilizza metodi positivi e considerare l’uso di feromoni canini possono contribuire a creare un ambiente più sereno per il tuo cane.