Come posizionare il braccio durante la misurazione della pressione? L’errore da evitare.

Quando si misura la pressione sanguigna, è fondamentale posizionare il braccio correttamente, ovvero appoggiato su un tavolo, per evitare risultati errati che potrebbero portare a diagnosi sbagliate di ipertensione. A mettere in guardia su questo aspetto è un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins Medicine, il cui studio è pubblicato su ‘Jama Internal Medicine’. Gli autori avvertono che un’errata posizione del braccio può falsare i valori: la pressione diastolica può risultare oltre 4 mmHg più alta, mentre quella sistolica può superare i 7 mmHg. Questa differenza può trasformare un referto da ‘normoteso’ a ‘iperteso’.

Lo studio evidenzia l’importanza di seguire le linee guida sulla misurazione della pressione arteriosa per evitare dati sovrastimati. Le raccomandazioni dell’American Heart Association includono l’uso di un bracciale adeguato, la posizione seduta con schiena supportata e piedi ben piantati sul pavimento, e il braccio posato su una superficie piana. Tuttavia, gli scienziati notano che frequentemente la pressione viene misurata con il braccio in posizioni inadeguate, come tenuto in grembo o sostenuto dal medico, che possono influenzare significativamente i risultati.

Lo studio ha coinvolto 133 adulti, dai 18 agli 80 anni, monitorando le misurazioni della pressione in diverse posizioni del braccio. I risultati hanno mostrato che le misurazioni ottenute con il braccio non supportato o in grembo erano significativamente più alte rispetto a quelle fatte con il braccio appoggiato. In particolare, la posizione in grembo ha causato una sovrastima di 3,9 mmHg per la pressione sistolica e di 4 mmHg per la diastolica. Lasciando il braccio penzoloni, le misurazioni risultavano addirittura più alte di 6,5 mmHg per la sistolica e di 4,4 mmHg per la diastolica.

Gli autori dello studio evidenziano che una differenza di quasi 7 mmHg nella pressione sistolica è significativa e potrebbe significare la differenza tra valori considerati normali e quelli che rientrano nella categoria dell’ipertensione di stadio 2. Questa ricerca sottolinea l’importanza della corretta tecnica di misurazione per evitare diagnosi errate e garantire una gestione adeguata della salute.