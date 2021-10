Per ascoltare Ed Sheeran in Italia, bisognerà aspettare poco più di un mese: l’artista sarà in concerto per pochi fortunati.

Ed Sheeran sarà in concerto in Italia tra poco più di un mese. Una notizia importante che arriva nel giorno dell’uscita del nuovo album =, Equals, l’ennesimo lavoro straordinario del cantautore di Halifax. L’artista suonerà nel nostro paese, in attesa di un grande live negli stadi, davanti a un pubblico molto ridotto a Milano. Una splendida novità che allieta la giornata per tutti i fan di Sheeran. Andiamo a scoprire i dettagli su questo nuovo live.

Ed Sheeran a Milano nel 2021

Grande notizia per Sheeran. L’artista sarà in Italia tra poco più di un mese. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 25 novembre, come annunciato da Rolling Stone Italia. Il cantautore inglese suonerà a Milano, davanti a 400 fortunatissime persone. Lo “speciale evento live” non potrà essere prenotato tramite l’acquisto dei biglietti nei circuiti tradizionali. Gli spettatori verranno infatti estratti fra chi acquisterà l’album = da oggi fino al 16 novembre presso il sito MondadoriStore o presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo. Il regolamento completo per poter partecipare all’estrazione è disponibile su questo sito.

Una data anche in Italia per il tour?

Già presente, almeno a distanza, in Italia nell’ultima settimana con un’ospitata a Che tempo che fa, andata in onda solo in video a causa della sua positività al Covid, l’artista ha regalato speranze ai suoi fan per quanto riguarda i prossimi concerti. Per ora non è prevista una data in Italia nel suo prossimo tour, ma il cantautore ha fatto intendere che concerti nel nostro paese potrebbero essere aggiunte in future leg. Staremo a vedere.

Intanto, possiamo festeggiare per quanto dichiarato dal manager Stuart Camp, secondo cui il cantante di Halifax avrebbe già un altro album pronto. Per i prossimi tre o quattro anni sarà in giro per concerti e in questo periodo di tempo potrebbe già pubblicare un nuovo disco. Insomma, dopo un periodo di riposo piuttusto lungo, Ed è tornato. E lo ha fatto alla grande.

