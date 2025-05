Come ottenere due SPID e i vantaggi di avere un doppio accesso

Lo SPID, nonostante l’aumento delle truffe, è fondamentale per la digitalizzazione in Italia, consentendo l’accesso semplice ai servizi della pubblica amministrazione e ai servizi privati. È utilizzabile come sistema di autenticazione per aprire conti correnti o acquistare SIM, semplificando e velocizzando l’avvio dei servizi. Una caratteristica meno nota è la possibilità di richiedere due identità digitali tramite diversi Identity Provider, vantaggio che può essere utile per vari motivi.

Avere due SPID permette di avere un backup in caso di problemi con uno dei due, di gestire separatamente l’identità personale e professionale e di migliorare l’esperienza utente. La disponibilità di più identità digitali risulta importante per i cittadini, specialmente con le novità attese per il futuro nel campo dell’identità digitale, supportate da nuovi investimenti governativi.

Richiedere un secondo SPID è semplice. Se si ha già un SPID attivo con l’Identity Provider X, è possibile richiederne un altro con l’Identity Provider Y senza dover annullare il servizio esistente. È necessario seguire la procedura del nuovo gestore, utilizzando due indirizzi e-mail distinti, mentre il numero di cellulare può rimanere lo stesso. Una volta attivato, il secondo SPID funzionerà in modo indipendente, consentendo al cittadino di accedere a IT Wallet e a tutte le operazioni disponibili con il primo SPID. Questa semplicità nell’attivazione di una seconda identità digitale rende l’opzione molto attraente.