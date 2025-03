Come opera il semestre di filtro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che abolirà il test di ingresso per le Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a partire dall’anno accademico 2025/2026. Gli studenti potranno iscriversi liberamente, ma dovranno superare un semestre filtro con materie di base. Solo coloro che raggiungeranno determinati risultati accederanno al secondo semestre, in base a una graduatoria nazionale.

Il nuovo sistema prevede un periodo iniziale senza numero chiuso e un incremento graduale di posti: il governo prevede un aumento di 30.000 posti in sette anni. Gli studenti che si iscriveranno a questi corsi dovranno anche iscriversi a un altro corso di laurea o di laurea magistrale nel settore biomedico o sanitario, con l’iscrizione al secondo corso gratuita per il primo semestre.

Il semestre filtro includerà materie comuni nelle scienze biologiche, chimiche e fisiche, e gli studenti dovranno maturare almeno 18 crediti formativi. Le università definiranno le modalità di didattica, compresa l’opzione a distanza. Solo coloro che supereranno questo semestre potranno continuare gli studi nel secondo semestre, e in caso di fallimento, potranno continuare in un corso alternativo.

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha dichiarato che il numero chiuso tradizionale non esiste più e che sarà aperto progressivamente in base alle necessità. La riforma mira a evitare un’apertura troppo repentina del sistema universitario, assicurando che le strutture siano pronte ad accogliere un numero crescente di studenti. Il percorso è considerato innovativo, ma richiederà fondi per garantire un adeguato supporto alla formazione.