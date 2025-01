Com’è oggi la sua nuova vita

Rea, il cui nome d’arte è Marica Mircea, ha acquisito notorietà nel 2021 grazie alla sua partecipazione al programma “Amici”. Anche se il suo percorso è terminato poco prima del Serale, ha continuato a dedicarsi alla sua carriera musicale. Di recente, ha condiviso un aggiornamento sul suo cammino personale e professionale tramite un video su TikTok, in cui ha evidenziato i cambiamenti fisici e artistici avvenuti negli ultimi anni. Tra i suoi sostenitori figura Ilan Muccino, un altro partecipante di “Amici” nel 2024.

Nel video, Rea si è rivolta ai fan chiedendo cosa fosse successo dalla sua uscita da “Amici” fino al 2025. All’epoca della sua partecipazione, era solo una diciottenne e ora, a 21 anni, ha concluso gli studi e si è iscritta all’università, segnando così una fase cruciale della sua vita dove intende unire obiettivi accademici e musicali.

Un cambiamento evidente che ha attirato l’attenzione dei fan riguarda il suo aspetto fisico. Rea ha cambiato il suo taglio di capelli, passando da un look corto a uno più lungo. Ha scherzato sul fatto che molti fan preferissero il suo vecchio taglio e ha espresso il desiderio di tornare a quella pettinatura. Oltre all’aspetto estetico, ha anche condiviso che sta lavorando su alcuni aspetti della sua personalità, rivelando di essere diventata più rilassata ma di voler affrontare la sua timidezza e riservatezza.

Rea ha continuato la sua passione per la musica e ha preso parte a Sanremo Giovani 2024. Nel video su TikTok, ha affermato: “Dopo Amici non sono morta, non mi hanno rapito gli alieni. Ho continuato a fare musica, ma la visibilità che avevo dentro al programma è difficile da ottenere fuori.” Ciò dimostra la sua determinazione nonostante le sfide. Ha lavorato su vari progetti, incluso un EP con diversi brani, e ha in programma di lanciare il primo album, un traguardo importante per la sua carriera.

I commenti sul suo video hanno rivelato un forte sostegno da parte dei fan, inclusa la menzione di Ilan Muccino, che ha recentemente lasciato la scuola di “Amici”. Questo scambio di affetto evidenzia l’importanza della comunità di supporto che si è formata attorno a lei.