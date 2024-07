com’è morta la Signorina Buonasera

Ieri è venuta a mancare una delle più amate Signorine Buonasera della televisione italiana ovvero Maria Rita Viaggi. Il ricordo di questa donna rimane vivo in tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla, ma soprattutto nella sorella Elisabetta, devastata dalla sua perdita.

Maria Rita Viaggi

Ecco quali sono state le parole della donna in ricordo dell’amatissima presentatrice.

Addio a Maria Rita Viaggi: la donna si è spenta dopo una lunga malattia

Qualche ora fa si è spenta all’età di 69 anni Maria Rita Viaggi, una donna molto conosciuta per quanto riguarda i palinsesti televisivi. Per molti anni, infatti, è stata una Signorina Buonasera, una di quelle donne che annunciava la programmazione tv in tutta la sua bellezza e nel suo grande splendore.

Maria Rita Viaggi

Maria Rita si è spenta nella sua casa di Grosseto a seguito dell’ennesimo malore che non le ha lasciato scampo. Il marito Vincenzo era con lei in quel momento e ha prontamente chiamato il 118 che, purtroppo però, non è riuscito a rianimare la donna.

Inutile dire come il mondo della tv sia rimasto tremendamente scosso dalla sua perdita, in quanto la donna era davvero conosciuta nel settore. Per un certo periodo, infatti, la Viaggi aveva persino condotto il meteo del TG1, portando quindi diverse notizie nelle case degli italiani.

Elisabetta Viaggi e il ricordo della sorella