Come modificare la voce di Google Maps

Google Maps ha recentemente implementato un aggiornamento che ha sostituito la voce del navigatore, passando da una voce femminile a una maschile. Questa novità ha generato reazioni diverse tra gli utenti. L’intento di Google è quello di rendere l’esperienza di navigazione più fluida e simile a una conversazione reale grazie a un timbro vocale più naturale e meno robotico. Tuttavia, molte persone hanno espresso insoddisfazione per il nuovo timbro, considerato meno funzionale rispetto al precedente.

Il cambiamento ha colpito in modo particolare gli utenti Android, che ora hanno la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria esperienza scegliendo tra varie opzioni di voce e accenti all’interno dell’app. Nonostante ciò, non c’è la possibilità di tornare alla voce di navigazione precedente. Questo aggiornamento ha anche lo scopo di migliorare la pronuncia dei nomi delle strade, un problema riscontrato con il sistema vocale anteriore.

Per coloro che desiderano modificare la voce o regolare altre impostazioni di navigazione su Google Maps, il processo è semplice. È sufficiente aprire l’applicazione, cliccare sull’immagine del profilo in alto a destra, selezionare “Impostazioni”, entrare nella sezione “Impostazioni di Navigazione” e quindi scegliere “Selezione vocale” per esplorare le diverse opzioni disponibili.

In sintesi, il nuovo aggiornamento della voce di Google Maps ha portato a un cambiamento significativo nell’esperienza di navigazione, cercando di offrire una voce più naturale e comunicativa. Tuttavia, l’incontro con il disappunto di alcuni utenti dimostra che le preferenze vocali possono variare ampiamente, e la possibilità di personalizzazione resta un aspetto fondamentale per accontentare un’ampia gamma di utenti. La modifica della voce è quindi una questione di gusti e necessità personali, ed è interessante notare come un semplice cambiamento possa avere un impatto considerevole sull’interazione dell’utente con la tecnologia.