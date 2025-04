Come modificare il medico di base online: la guida definitiva

Se desiderate cambiare il medico di famiglia (MMG), potete farlo online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della vostra Regione. Questo sistema digitale raccoglie i vostri dati sanitari e vi consente di completare la procedura di cambio del medico via Internet. Per accedere al FSE, è necessario un sistema di identificazione come SPID di livello 2, CIE con PIN oppure la Tessera Sanitaria con funzioni CNS.

Tuttavia, esistono situazioni in cui il cambio online non è possibile, ad esempio se il medico scelto non appartiene al vostro distretto sanitario o se ha raggiunto il numero massimo di pazienti (1.500). Inoltre, è fondamentale attendere almeno 30 giorni tra un cambio e l’altro, a meno che il cambio non sia causato dalla cessazione dell’attività del medico.

Per iniziare, collegatevi al sito del FSE della vostra Regione. Ogni Regione ha un portale dedicato e dovrete selezionare l’area dei servizi online, utilizzando il metodo di accesso preferito. Una volta effettuato l’accesso, cercate la funzione per la scelta e revoca del medico. Qui potrete vedere il medico attualmente assegnato e l’elenco dei medici disponibili nel vostro distretto.

Se il medico selezionato è disponibile, potete confermare la scelta. Il sistema vi guiderà attraverso una serie di messaggi di conferma e, una volta completata la procedura, il cambio sarà immediato. Non riceverete necessariamente una comunicazione formale, ma potrete verificare la nuova assegnazione accedendo di nuovo al portale. Ricordate che deve trascorrere almeno un mese tra un cambio e l’altro, a meno che non ci siano motivi specifici per un cambio immediato.