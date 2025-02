Come massimizzare l’uso e prolungare la freschezza

I semi di sesamo sono un ingrediente nutriente e versatile, apprezzato per i loro benefici sulla salute, in particolare per ossa, pelle e sistema immunitario. Utilizzati tradizionalmente nella panificazione e nei dolci, oggi sono considerati superfood e si trovano in preparazioni come tahina e gomasio. Presentano diverse colorazioni—bianco, giallo bruno e nero—ogni varietà ha sfumature aromatiche differenti. Sono tra le migliori fonti vegetali di calcio, fondamentali per la salute di ossa e denti, e contengono selenio e zinco, essenziali per il sistema immunitario e la bellezza di unghie, pelle e capelli.

La conservazione è cruciale poiché i semi di sesamo sono sensibili al calore. È consigliabile frullarli a basse temperature e con brevi impulsi per evitare il surriscaldamento. Per preparare la tahina, è consigliato utilizzare semi freddi e frullarli gradualmente. Per il gomasio, si può pestare i semi con sale in un mortaio per ottenere una polvere grossolana. I semi di sesamo, anche se vecchi, possono rinvigorirsi con una breve tostatura, per poi essere aggiunti a impasti di pane, torte salate, o utilizzati per impanare verdure e nei dolci.

Per una buona conservazione, riporre i semi in contenitori sigillati, al riparo da umidità, calore e luce. Si possono congelare per prolungarne la durata, anche per alcuni anni. Infine, ci sono molte ricette creative per utilizzare i semi di sesamo, che spaziano dagli antipasti ai dolci.