Come mantenere il tuo cane fresco durante l’estate

Con l’aumento delle temperature estive, è fondamentale prestare attenzione al benessere dei cani, che vivono il caldo in modi diversi rispetto agli esseri umani. Gli esperti, come la veterinaria Lisa Chimes, avvertono che i cani non sudano come noi e faticano a dissipare il calore. Le ghiandole sudoripare si trovano principalmente sotto le zampe, e per rinfrescarsi, i cani ansimano, mentre i gatti si leccano più spesso.

Per proteggere i nostri amici a quattro zampe dalle alte temperature, è consigliato tenerli in casa durante le ore più calde della giornata. È importante evitare passeggiate nel caldo intenso e, se possibile, creare zone fresche nel giardino, come piscine gonfiabili. Si può anche mettere a disposizione bottiglie d’acqua congelate su cui gli animali possano sdraiarsi o, se il veterinario lo consente, accorciare il pelo per facilitare il raffreddamento.

I cani con muso corto e gatti in sovrappeso sono particolarmente vulnerabili al calore, così come quelli in gravidanza o con specifiche condizioni di salute. È necessario riconoscere i segnali di surriscaldamento, che includono ansimare eccessivo, letargia e bisogno costante di bere. Sintomi gravi, come vomito e difficoltà respiratorie, richiedono un intervento veterinario immediato.

Infine, quando si viaggia in auto, si raccomanda di posizionare asciugamani umidi per rinfrescare il cane e mantenere i finestrini aperti per garantire un flusso d’aria, evidenziando l’importanza di non lasciare mai l’animale incustodito all’interno di un’auto calda.