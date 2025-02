Come mangiare il fegato crudo di una scrofa appena macellata: il video choc

Un video che mostra un fegato sanguinante di una scrofa sacrificata ha suscitato reazioni polarizzate, superando il mezzo milione di visualizzazioni. Michele Ruschioni, fondatore di “Braciami ancora”, spiega che la pratica è una tradizione sacra per i pastori di Seulo, in Barbagia. Per lui, non si spreca nulla dell’animale, sottolineando come la scrofa sarda viva in un ambiente familiare e venga macellata in maniera responsabile. Ruschioni critica chi riduce gli animali a prodotti standardizzati, come il petto di pollo, trascurandone le condizioni di vita. Rispondendo alle accuse di medievalità, rassicura che il processo avviene sotto il controllo di veterinari.

Con oltre un milione di follower, Ruschioni unisce la passione per la carne alla brace con moderne pratiche gastronomiche, diventando una guida per chi ama la cucina tradizionale. Il progetto “Braciami ancora” documenta l’arte della carne, dalle tecniche di frollatura alla scoperta di tradizioni locali. Un aspetto importante del rito di macellazione in Sardegna è la divisione del fegato tra i presenti, simbolo di augurio, riservato in segno propiziatorio per le donne non sposate.

Nonostante le critiche e le reazioni negative, Ruschioni riesce a guadagnarsi la fiducia dei pastori. Molti spettatori apprezzano anche l’aspetto “splatter” dei suoi contenuti, ricordando come tali riti facessero parte della normalità nelle comunità contadine fino a recenti generazioni. Nel prossimo video, Ruschioni presenterà il sanguinaccio, una preparazione a base di sangue di maiale, cucinato per essere servito su pane abbrustolito.