come mai succede e come aiutarlo

Le nostre palle di pelo a volte possono essere spaventate dai felini. Vediamo perché e cosa bisogna fare quando il cane ha paura dei gatti.

Siamo abituati solitamente a vedere un cane che insegue un felino quando lo incontra. Tuttavia non sempre è così. Molto spesso possiamo, mentre passeggiamo con la nostra palla di pelo, notare anche quest’ultima che si blocca o fugge alla vista di un gatto.

Ma perché? Come mai i nostri amici a quattro zampe hanno paura dei felini? Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i motivi per cui Fido si spaventa quando vede Micio e cosa possiamo fare quando il cane ha paura dei gatti.

Quando il cane ha paura dei gatti: perché succede

Sebbene la maggior parte dei cani tende a terrorizzare i gatti, non è raro osservare un cane che ha paura di un felino. Potrebbe sembrare sciocco, soprattutto perché i cani sono più grandi dei gatti. Tuttavia non bisogna ignorare la paura di Fido.

Per questo motivo è importante capire perché il cane ha paura dei gatti. il motivo principale per cui la nostra palla di pelo potrebbe essere terrorizzata da un felino, sia se questo convive con lui in casa sia se lo incontra per strada o in un parco, è perché ha avuto un’esperienza negativa con un gatto in passato.

Per esperienza negativa si intende uno spavento o un vero e proprio incontro aggressivo con il Micio. Tale esperienza diventa un vero e proprio trauma per il nostro amico a quattro zampe, tanto che quest’ultimo, anche nel corso degli anni, tenderà ad avere paura dei gatti nonostante l’età e nonostante la sua grandezza.

L’esperienza negativa non è l’unico motivo per cui Fido può avere paura di Micio. Infatti, anche una mancata socializzazione tra il cane e un gatto nel corso della vita di Fido, può essere il motivo per cui quest’ultimo potrebbe aver paura del felino.

Il cane ha paura del gatto: cosa fare

La prima cosa da fare per evitare che il cane possa avere paura dei felini è far socializzare il nostro amico peloso con questi ultimi già all’età di 7-15 settimane, facendo in modo che Fido abbia esperienze positive con un gatto.

Inoltre secondo gli esperti a questa età nei cani si sviluppa anche la paura. Quindi se il cucciolo ha esperienze positive con i felini durante questo periodo, sicuramente nel corso degli anni avrà una relazione positiva con i gatti. In caso contrario, sei il nostro amico a quattro zampe non ha alcuna relazione con i felini o ha esperienze negative con questi ultimi, potrebbe, nel corso degli anni, avere paura dei gatti.

Ma cosa bisogna fare se il cane ha già paura di un gatto? In questo caso non bisogna incoraggiare il comportamento. Molti di noi, quando notiamo il nostro amico a quattro zampe aver paura di qualcosa, in questo caso del gatto, tendiamo ad accarezzarlo e digli di non aver paura. Tuttavia compiendo questi gesti tendiamo ad incoraggiare la paura di Fido.

Invece di accarezzare la nostra palla di pelo per calmarlo è consigliato desensibilizzare il cane alla paura del gatto, si tratta di un metodo utilizzato per rendere abituale la presenza, in questo caso del gatto, che causa paura nel cane. Per fare ciò, è necessario che il nostro amico peloso abbia un contatto ripetuto con un gatto in un ambiente controllato.

Quindi è possibile fare avvicinare il proprio cane ad un gatto che ha avuto una socializzazione con i cani e non ha precedenti di esperienze negative con questi ultimi. Inizialmente è opportuno che il cane trascorra dei brevi periodi di tempo in compagnia del felino.

Ciò perché l’obiettivo finale della desensibilizzazione è quello di aumentare il tempo trascorso con il gatto fino a quando la nostra palla di pelo resta calma in sua presenza. Nel caso in cui sia difficile trovare una persona che abbia un gatto che abbia un buon rapporto con i cani, potrebbe essere utili l’aiuto di un esperto di addestramento canino.