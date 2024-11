Come l’organismo gestisce il ritmo degli orari alimentari

Uno studio della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania ha rivelato una significativa connessione tra il fegato e il cervello, evidenziando come questi due organi interagiscano per sincronizzare gli orari alimentari con il ritmo circadiano. Questa ricerca potrebbe aiutare chi lavora a turni notturni o mangia in orari irregolari, prevenendo l’aumento di peso e altri disturbi metabolici. Quando il cibo viene consumato fuori dai normali orari, l’organismo si disconnette dal suo orologio biologico, influenzando cicli fondamentali come sonno e secrezione ormonale.

Il fegato svolge un ruolo cruciale nel comunicare l’assunzione di cibo al cervello tramite il nervo vago, assicurando che il sistema sia sincronizzato. In questo processo, i geni REV-ERB nel fegato risultano fondamentali per il ritmo circadiano; sperimentazioni con modelli animali hanno mostrato che la disattivazione di questi geni porta a cambiamenti nei comportamenti alimentari.

Uno dei risultati più interessanti dello studio è un nuovo meccanismo identificato per correggere abitudini alimentari disfunzionali. Negli animali obesi, interrompere la comunicazione tra fegato e cervello ha riportato regolarità nei comportamenti alimentari e ridotto l’assunzione di cibo. Questo suggerisce che correggere sfasamenti circadiani potrebbe essere un intervento efficace per trattare disturbi metabolici.

Secondo Lauren N. Woodie, chiopusare su questa interazione potrebbe fornire soluzioni per chi ha ritmi circadiani alterati, come i lavoratori a turni. Lo studio indica che il fegato non è solo un organo metabolico passivo, ma un attore dinamico che influisce sul comportamento alimentare attraverso segnali al cervello, suggerendo potenziali terapie per bilanciare il metabolismo in caso di disallineamento circadiano.

Questa complessità nei circuiti biologici tra fegato e cervello va oltre le tradizionali teorie su fame e consumo energetico, aprendo strade per la medicina preventiva e personalizzata. In futuro, tali segnali potrebbero essere utilizzati per ripristinare l’equilibrio metabolico, facilitando uno stile di vita sano nonostante le sfide di ritmi lavorativi imprevedibili. Il dialogo tra fegato e cervello offre nuove prospettive per migliorare la salute globale e la qualità della vita, specialmente in un mondo caratterizzato da frequenti disallineamenti biologici.