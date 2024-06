“Come lo chiameremo” Fabrizio Corona annuncia il nome del bebè in arrivo

Se n’è parlato tanto la scorsa settimana, è arrivato un altro grande giorno per l’ex re dei paparazzi e uno dei motori del gossip italiano ancora oggi, Fabrizio Corona. Il personaggio tra i più discussi in Italia sarà presto padre per la seconda volta. La sua compagna, la modella Sara Barbieri, infatti, è in dolce attesa.

Fabrizio Corona ha annunciato la lieta notizia su Instagram, e non si è limitato a dare questo ennesimo scoop (stavolta molto personale). Corona ha scioccato i follower rivelando il sesso del futuro nascituro e confermando le indiscrezioni di un altro re del gossip, Alessandro Rosica. Il bimbo in arrivo sarà il secondo figlio per Corona, dopo Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric.

L’ex re dei paparazzi sperava in una femminuccia, ma il bambino, il cui arrivo è previsto intorno al giorno di Natale, sarà invece un maschietto. Alessandro Rosica aveva già svelato il sesso del bambino nelle sue storie su Instagram. Rosica, infatti, aveva rivelato come il prossimo figlio di Corona sarebbe stato “un maschietto” affermando di poterlo dire anche “con certezza”. In breve, Rosica avrebbe ricevuto l’informazione molto privata da una fonte molto affidabile. Allo stesso tempo, Rosica dichiarava e sperava in un Corona capace di essere un padre diverso da quello che è stato per Carlos.

Non è passato molto prima che il protagonista del gossip (per stavolta come tema e non come autore) confermasse quanto dichiarato da Rosica. In poco tempo, Fabrizio Corona ha dato seguito alla notizia sui social, rivelando anche il nome scelto: “Sara è triste perché è maschio! Mi dispiace, sta arrivando Johnny Maria Corona”.

In passato, Corona aveva espresso più volte il desiderio di avere una figlia femmina. Non molto tempo fa, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, Fabrizio Corona aveva dichiarato il suo desiderio di avere una femminuccia, soprattutto dopo la nascita del suo primo figlio Carlos. Ma sarà comunque grandissima la felicità per il secondo maschietto.

Corona aveva dichiarato con decisione durante l’intervista: “Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno”. Se i calcoli sono esatti, pare che la data di nascita del piccolo potrà essere anche eccezionale e significativa: il 25 dicembre, il giorno di Natale. C’è da aspettare comunque cinque mesi prima dell’arrivo del nuovo membro della famiglia Corona.