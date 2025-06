Come l’IA trasforma le ricerche online e il traffico web

I motori di ricerca stanno evolvendo grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, come dimostra AI Overview di Google. Questa innovazione mira a migliorare l’esperienza utente con risposte più dirette e complete nelle pagine dei risultati, ma sta avendo un forte impatto economico e sulla visibilità dei siti web.

Google e altri operatori stanno passando da motori di ricerca a motori di risposte, aggregando informazioni da vari siti per fornire risposte esaustive, compromettendo così il ruolo tradizionale di intermediari. L’AI Overview genera contenuti senza reindirizzare gli utenti verso le fonti originali, relegando i risultati di ricerca tradizionali in posizioni subordinate.

Un report di Similarweb indica un calo del traffico organico per testate come Wall Street Journal e Huffington Post, che hanno visto una riduzione degli accessi di oltre il 50% in tre anni. Questo fenomeno rappresenta una grave minaccia per l’industria giornalistica, con rischi di tagli occupazionali.

Al contrario, l’approccio delle risposte dirette è efficace per contenuti come ricette e recensioni. Per fronteggiare questa evoluzione, gli editori stanno adottando strategie diverse. Alcuni, come il Wall Street Journal, puntano sulla fidelizzazione dei lettori e la promozione dei propri contenuti, mentre altri cercano fonti di reddito alternative, come eventi e abbonamenti.

Alcuni operatori stanno ripensando il loro lavoro per adattarsi ai motori di ricerca, che necessitano di fonti affidabili per i contenuti AI. Tuttavia, questa situazione potrebbe portare a tensioni tra le piattaforme tecnologiche e i creatori di contenuti, specialmente se i siti iniziano a rifiutare l’accesso ai contenuti senza un compenso.

