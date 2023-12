Il freddo non dovrà mai essere di ostacolo alla sua igiene: tutti i consigli più appropriati su come lavare i cani in inverno senza correre rischi.

Non sempre ma i nostri animali domestici necessitano di una pulizia più approfondita con acqua e shampoo, tuttavia è lecito chiedersi quando e come lavare i cani in inverno senza correre rischi legati al freddo e a possibili colpi di freddo. Nella stagione più fredda dell’anno in effetti ci sono alcune accortezze da adottare per evitare malanni e altri problemi: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’igiene di Fido in questo periodo.

Ogni quanto lavare i cani?

In realtà non è possibile dare una sola risposta a questa domanda poiché dipende dalla necessità della situazione: infatti essendo un animale spesso dinamico e impegnato in attività fuori casa, è possibile che si debba lavare più spesso di quanto consigliano i toelettatori. Gli esperti comunque, a meno che non si tratti di casi particolari, consigliano di farlo almeno una volta al mese, massimo 40 giorni.

Ma se il cane esce di casa e finisce a giocare nel fango non è certo il caso di aspettare tale periodo di intervallo tra un bagnetto e l’altro, quindi ci si dovrà ‘armare’ di acqua e shampoo per lavarlo anche se l’ultima volta è stata piuttosto recente. E’ meglio non esagerare perché Fido comunica coi suoi simili anche attraverso gli oli e gli odori che produce, quindi non dobbiamo ‘interferire’ in questo scambio olfattivo tra simili.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Come lavare i cani in inverno passo dopo passo

La preoccupazione principale del padrone è presumibilmente che Fido possa prendere un colpo di freddo, perché quello potrebbe scatenare raffreddore, febbre e altri malanni. Ma allora come rendere l’operazione di pulizia canina sicura anche quando fuori fa freddo? Creando innanzitutto all’interno un ambiente tanto caldo e confortevole quanto rilassante.

Il termoventilatore caldo-bagno è spesso sconsigliato perché aumenta la temperatura della singola stanza ma nel passaggio da una camera all’altra, il cane potrebbe raffreddarsi: si preferisce quindi regolare i termosifoni di qualche grado in più per tutta la casa. E una volta arrivati nella stanza da bagnol, è opportuno controllare di avere tutti gli accessori utili a portata di mano:

shampoo e prodotti per il bagno,

spazzola,

tappetino antiscivolo,

asciugamani asciutti e possibilmente in microfibra,

asciugacapelli.

Facciamo attenzione che la temperatura dell’acqua sia tiepida, né troppo calda né troppo fredda. L’asciugacapelli può essere utile soprattutto per i cani a pelo folto, perché il solo asciugamani potrebbe non bastare. Inoltre prima di asciugarne il manto è opportuno dare qualche colpo di spazzola per cani per togliere l’acqua in eccesso che si deposita sul pelo.

Come lavare i cani in inverno: un’alternativa ad acqua e shampoo

E per chi non riesce a ‘gestire’ il proprio cane durante il bagnetto perché magari ha bisogno di un aiuto ulteriore che manca, in commercio esistono dei prodotti per detergere e pulire il pelo senza necessità dell’acqua. Si tratta di alcuni gel detergenti senza risciacquo, ideali per non bagnare il nostro cane e senza doverlo asciugare per bene.