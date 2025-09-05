Come la tua casa influisce sulla salute mentale in Italia

Una planimetria della casa mal progettata può avere un impatto sulla nostra salute mentale. Recentemente, ho assistito a un concerto all’aperto di un’amica a Park Slope, Brooklyn. Dopo la pandemia, si è esibita nel suo nuovo appartamento, cantando una canzone che parla di un mobile che ha gettato via, sostituito da uno che, inizialmente considerato troppo vivace, ha finito per piacerle. Questa esperienza mi ha fatto ricordare come, dopo una mia rottura, ho ridipinto la mia camera da letto cambiando il colore delle pareti e spostato il letto. Questi semplici atti di riorganizzazione mi hanno aiutato a sentirmi meglio.

Le modifiche agli spazi abitativi possono effettivamente influenzare la nostra percezione quotidiana. Secondo Suchi Reddy, fondatore di Reddymade, esiste un forte legame tra ordine degli spazi e esperienza umana. Reddy, ricercatore nel campo della neuroestetica, sottolinea che gli ambienti possono offrire piaceri sensoriali che influenzano profondamente il nostro benessere. La dottoressa Bev Walpole, psicologa clinica, mette in evidenza l’importanza di comprendere le esigenze di chi vive in uno spazio e di adattarlo di conseguenza.

Il nostro rapporto con la casa è influenzato dai desideri, dalle esperienze passate e dalle relazioni interpersonali. Maura Trumble, partner di CCY Architects, afferma che la casa è fondamentale per la salute mentale, poiché rappresenta un rifugio non solo fisico, ma anche emotivo. Questi bisogni sono essenziali e devono essere considerati nella progettazione degli spazi abitativi.