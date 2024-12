Come la Roma domina 2-0, gol di Gabrielloni e Nico Paz, e giallorossi a 16 punti

Il Como ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Roma, battendo i giallorossi 2-0 con i gol realizzati nel recupero da Gabrielloni e Nico Paz. Questa sconfitta segna una battuta d’arresto significativa per la squadra di Ranieri, reduce da due successi contro Lecce e Braga, e la porta a rimanere a 16 punti in classifica. D’altro canto, il Como sale a 15 punti, riagganciando squadre come Verona, Parma e Genoa.

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando una buona prima parte di gara, ma ammettendo che nel secondo tempo la situazione è cambiata, con gli avversari che hanno mostrato maggiore determinazione. Ha sottolineato un errore su una punizione che ha portato al primo gol del Como e ha richiamato la squadra sulla necessità di non commettere simili sbagli. Ranieri ha anche menzionato la fatica dei suoi giocatori, spiegando che, sebbene potesse esserci stanchezza, non era giustificabile.

La Roma ha schierato una formazione leggermente rimaneggiata, in risposta agli impegni recenti. Hanno cominciato bene, creando occasioni ma senza concretizzare nel primo tempo. Saelemaekers ha sfiorato il gol al 7′, mentre il Como ha rischiato un’autorete. Da Cunha e Dybala si sono avvicinati al gol, ma i portieri sono stati abili nei rispettivi interventi.

Nella ripresa, Ranieri ha effettuato sostituzioni per dare nuova linfa alla squadra, ma il Como si è dimostrato più solido e incisivo. Nonostante i tentativi della Roma, compresi i tiri pericolosi di Dybala e Nico Paz, la squadra ha continuato a faticare in attacco. Gli sforzi giallorossi sono stati neutralizzati efficacemente dalla difesa del Como.

L’apice dell’incubo per la Roma è arrivato nei minuti di recupero: al 93′, Gabrielloni ha segnato il primo gol in Serie A, seguito dal raddoppio di Nico Paz al 97′, che ha chiuso la partita sul 2-0. La Roma ha così subito una sconfitta inaspettata, mentre il Como ha festeggiato un’importante vittoria.