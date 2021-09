Barbara d’Urso oggi è tornata con la quattordicesima edizione di Pomeriggio 5, la prima totalmente rinnovata. Un cambiamento voluto dai piani alti ed accettato dalla conduttrice che ha cambiato, oltre i temi e lo studio, anche il modo di condurre: più pacato ed istituzionale e meno colorato.

Nel promo – fatto fra una pubblicità e l’altra di Love Is In The Air – è sparito il caffeuccio, le tazzine colorate, la moka ed i titoli sensazionalistici dei quotidiani online. La stessa durata è stata dimezzata: in poco più di un minuto Barbara d’Urso ha annunciato i temi del giorno con accanto le immagini dei suoi inviati in diretta nei luoghi incriminati.

Bentornati a una nuova stagione di #Pomeriggio5!

Prontissimi per entrare nelle vostre case con tante notizie, esclusive e ultim’ora. A tra poco! pic.twitter.com/zvUYZVCGgK — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 6, 2021

Barbara d’Urso ha stravolto anche i look: nessun vestitino colorato e nessuna paillettes, ma un pantalone nero ed una camicia bianca molto elegante. “Dopo 43 anni io oggi sono emozionata come quando avevo 18 anni, ma sono felicissima“. Un cambio drastico che si nota.

Inizia ora #Pomeriggio5!

In diretta su #Canale5 per informarvi e intrattenervi, ogni giorno, da 14 anni! pic.twitter.com/GHDyvhXYRB — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 6, 2021

La durata di Pomeriggio 5 è stata ridotta ma i blocchi sono rimasti due. Nel primo, quello dedicato ai fatti di cronaca, Barbara d’Urso siede dietro la sua scrivania e si collega in diretta con i vari inviati. Rimasta Ilaria Dalle Palle, per fortuna.

Nel secondo blocco, quello destinato ai temi dell’attualità, Barbara conduce in piedi mentre i suoi analisti (chiamati proprio così) siedono a distanza di sicurezza in due scrivanie ai suoi fianchi. Nessun prezzemolino tv, ma solo giornalisti, direttori e volti noti come Rita Dalla Chiesa.

Nessun talk sulla chirurgia estetica, nessuna dieta, nessun argomento leggero: i temi trattati sono stati il caso del gratta e vinci rubato, il Covid, il Green Pass ed il vandalismo nei confronti di un murales su Raffaella Carrà.

Pomeriggio 5, cambiato anche il saluto finale

Cambiati anche i saluti: è sparito il celebre slogan “col cuore” accompagnato dal gesto della mano, ma è rimasto il più elegante “il mio cuore è vostro”, senza sottolineare che prima però ci sono i suoi figli. Quello ormai lo diamo per sottinteso.

Che ve ne pare del nuovo Pomeriggio 5? Barbara d’Urso è stata molto brava nello svolgere le richieste dell’azienda, ma le sue facce parlano chiaro.