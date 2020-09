Musichette divertenti o veri e proprio giochi ispirati a grandi musicisti. Ecco perché la musica e le slot online hanno un legame speciale!

Il potere della musica è ormai conosciuto da tutti, studiato dai massimi esperti e utilizzato per accompagnare o far nascere un sentimento nelle trasmissioni televisive, film, serie tv, pubblicità, online e anche nella vita di tutti i giorni.

È una vera e propria arma che può cambiare l’umore delle persone: renderle allegre, tristi, nervose ed eccitate. È molto utilizzata nel gioco d’azzardo come vero e proprio tema di una slot o anche solo come sottofondo musicale. Nei casinò fisici e anche nelle slot online come su www.truffa.net la musica è studiata accuratamente per mettere a proprio agio il giocatore, aiutarlo a divertirsi e anche convincerlo a non lasciare la slot, lo schermo o il gioco.

Ma come mai? Uno studio ha cercato di dare la risposta a questa domanda e tutto sembra concentrarsi sulla tonalità della canzone. Vediamo meglio di cosa si tratta e quali sono alcune slot musicali ispirate a cantanti e star.

Slot machine

Lo studio sulla musica in chiave di DO maggiore nelle slot

Le slot sono il gioco più utilizzato sia nei luoghi fisici che online, ma perché? Tanto dipende dalla sfida che il giocatore pone a se stesso e dalla possibilità di vincere un montepremi alle volte decisamente importante. Ma non solo: la fortuna delle slot sta anche nella bolla di serenità e al tempo stesso adrenalina nella quale avvolge il giocatore. E come fa a creare questa atmosfera? Con le luci, ma soprattutto con la musica… e lo conferma la scienza!

Secondo uno studio finlandese le musiche di sottofondo delle slot, composte in chiave di DO maggiore, rendono l’ambiente piacevole, la chiave di Do maggiore inoltre induce più facilmente nelle persone un senso di gioia misto a nostalgia che rende davvero difficile staccarsi dalla macchinetta.

I giochi ispirati a grandi artisti

Oltre agli studi scientifici è importante segnalare che più la musica ci piace, è famosa e iconica, più si avrà voglia di ascoltarla. Per rendere un’esperienza giocare alle slot tanti creatori di software di casinò online hanno ideato dei giochi ispirati a grandi artisti, cantanti e musicisti.

Quando si inizia a giocare a queste macchinette virtuali le note delle star, di pezzi famosi o divertenti riempiono i microfoni e la voglia di continuare a giocare si accompagna a quella di voler ascoltare ancora un pezzo musicale dell’artista.

Ci sono molti esempi di slot machine a tema musicale come il gioco dedicato al gruppo rock Guns N’ Roses Slot Machine, dove si può scegliere di sentire le canzoni più famose della band durante il gioco e utilizzare i simboli che richiamano i componenti del gruppo: il vocalist Axl Rose, Slash, DuffMcKagan, IzzyStradlin e Steven Adler.

Per gli amanti delle corde di chitarra c’è poi la Jimi Hendrix Slot Machine. A dare il benvenuto agli utenti c’è la figura digitale del chitarrista Jimi Hendrix e, durante il gioco, si susseguono le canzoni che hanno reso celebre in pochissimo tempo il cantautore statunitense come “Voodoo Child”, “PurpleHaze” e “HeyJoe”.

Sempre parlando di star e icone della musica legate al gioco d’azzardo c’è poi la Motorhead Slot Machine, per gli amanti dell’heavy Metal. Selezionando il pulsante Rock on sullo schermo potrete caricarvi con le voci e le note graffianti della band inglese.

Infine, se volete scatenarvi (e magari fare qualche passo di danza) sulle note della coinvolgente musica anni ’70 non potete non conoscere la slotVillage People macho moves. Per cambiare canzone ad ogni giocata basterà scegliere la hit che preferite dal jukebox, e state tranquilli, nelle canzoni tra cui scegliere troverete YMCA e anche Macho Man!