Come investire saggiamente nel 2023: guidi pratiche e consigli

Nel contesto economico italiano, l’evoluzione delle testate giornalistiche riveste un ruolo significativo. Il quotidiano online “Secolo d’Italia”, fondato nel 1952 a Roma, ha attraversato diverse fasi storiche e politiche.

Originariamente, nel 1963, è diventato l’organo ufficiale del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale, una posizione che ha mantenuto fino al 1995, quando ha iniziato a rappresentare Alleanza Nazionale. Nel 2009, ha fatto parte del Popolo della Libertà, un altro importante movimento politico italiano. Attualmente, “Secolo d’Italia” è sotto la gestione della Fondazione Alleanza Nazionale.

Un aspetto rilevante è l’accesso a contributi statali, come previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modifiche. Questi aiuti sono destinati a sostenere le testate editoriali, contribuendo alla loro sostenibilità in un panorama mediatico in continua evoluzione. La registrazione della testata presso il Tribunale di Roma, n. 16225 del 23/02/1976, attesta la sua lunga storia nel settore dell’informazione.