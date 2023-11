Se vuoi che Fido cammini al tuo fianco devi addestrarlo a questo comando. Ecco come insegnare al cane il comando al passo o piede.

L’addestramento è un fattore molto importante per l’educazione dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo quando decidiamo di adottare una piccola palla di pelo, dobbiamo essere consapevoli di dover addestrare quest’ultimo, almeno ai comandi più importanti come per esempio camminare al nostro fianco.

Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i passaggi da seguire per insegnare al cane il comando al passo o piede, in modo tale che Fido cammini accanto a noi durante le passeggiate.

Insegnare al cane il comando al passo o piede: perché è importante

Addestrare significa educare il proprio amico a quattro zampe a comportarsi in un determinato modo in diverse situazioni. Ciò non significa impedire alla nostra palla di pelo di vivere la sua natura, ma indirizzarlo verso alcuni atteggiamenti che lo aiutano ad adattarsi nella società.

Uno dei comandi più importanti da insegnare al nostro amico a quattro zampe è il comando piedeo al passo. Tale comando è utile per insegnare al nostro amico peloso a camminare al nostro fianco, restando accanto a noi anche quando cambiamo direzione.

In questo modo, non solo gestiamo il nostro amico peloso in quanto insegniamo al nostro cane a essere consapevole della posizione del movimento che deve presentare quando è al guinzaglio, ma rendiamo la passeggiata anche gradevole.

Inoltre tale addestramento impedisce che la nostra palla di pelo possa mettersi nei guai o in pericolo, come per esempio scappare rincorrendo altri animali o mangiare qualcosa di velenoso per lui da terra.

Sebbene insegnare il comando al passo al nostro amico a quattro zampe, possa essere un po’ complesso rispetto ad altri comandi, in quanto tale addestramento va eseguito all’aperto dove ci sono molte distrazioni, con molta pazienza e calma si può fare.

Come insegnare al cane il comando al passo

La prima cosa da fare per insegnare il comando a piede al nostro cane è avere gli strumenti giusti. Per questo motivo muniamoci di un collare o una pettorina, e di un guinzaglio che non si allunghi.

Inoltre per assicurare l’attenzione del nostro cane su di noi è molto importante munirsi di dolcetti come ricompensa. Vediamo qui di seguito quali sono i passaggi da seguire.

Passaggio 1

È importante iniziare l’addestramento in un’area chiusa che non presenti distrazioni, quindi o nel proprio giardino o in un parco tranquillo. Mettiamo il guinzaglio al nostro amico a quattro zampe e rimaniamo fermi con un dolcetto nella mano.

Passaggio 2

Poniamo il nostro amico peloso sul lato sinistro e nella mano destra teniamo il bocconcino. Dopodiché diamo il segnale verbale “al passo” al nostro amico peloso, tenendo il bocconcino davanti al suo naso, in modo tale che il cane possa seguirlo. Nel momento in cui il nostro amico a quattro zampe fa un passo nella direzione giusta lodiamolo e diamogli il premio.

Passaggio 3

Se Fido inizia ad allontanarsi o a precedere è molto importante fermarsi e mantenere la posizione finché il cane non torni a stare seduto accanto a noi. Quando la nostra palla di pelo si siede accanto a noi restiamo fermi per un po’ e poi premiamolo.

Passaggio 4

Nel momento in cui il cane è seduto ed è calmo e riprende la sua attenzione su di noi, ricominciamo l’addestramento. Ripetiamo il passaggio 2 e dopo ogni passo premiamo il nostro amico a quattro zampe.

Iniziamo a camminare lentamente in avanti e ripetiamo sempre il comando “al passo”, in modo tale che Fido possa collegare i suoi passi al comando.

Passaggio 5

Quando il nostro amico peloso ha imparato a camminare al nostro fianco iniziamo a dargli i comandi senza premiarlo. Ripetiamo i vari passaggi per 10 minuti alla volta e svolgiamo sessioni di allenamento ogni giorno.

Ricordandoci di rimanere fermi nel momento in cui Fido si allontana o si distrae e farlo ritornare a sedere accanto a noi.

Passaggio 6

Infine, quando la nostra palla di pelo inizia a camminare accanto a noi anche senza ricevere alcun premio, possiamo iniziare a passeggiare con Fido, in aree con varie distrazioni, in modo tale da rafforzare il comando.

Anche in questo caso potrebbe essere utile il rinforzo positivo ogni volta che, nonostante le distrazioni, il nostro amico a quattro zampe resta accanto a noi.