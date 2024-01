Come insegnare al cane a stare seduto

L’illustrazione delle tappe dell’addestramento del fido: scopri in pochi semplici passi come insegnare al cane a sedersi o a restare seduto.

Un cane imparerà molto più facilmente a seguire le nostre indicazioni quando è nei suoi primi mesi di vita. Per tal ragione, dunque, scegliere il momento giusto in cui addestrare un cane si rivela di fondamentale importanza. Generalmente un cane può essere iniziato all’addestramento a partire dal suo 4 mese di vita. Il periodo ideale per dedicarsi, assieme al proprio fido, a quest’attività di apprendimento si configura quindi a partire dai 4 mesi fino ai 6 mesi.

Le tappe dell’addestramento: insegnare al cane a stare seduto

Se avete accolto un cane adulto nella vostra famiglia sappiate che, nonostante il fido non sia più un cucciolo, potrete ugualmente insegnare a lui come sedersi seguendo le medesime tappe di un fido nei suoi primi mesi di vita. Uno dei segreti, inoltre, di un buon addestramento è quello di sapere quale tono di voce usare con il cane durante le sessioni.

Salvo nel caso in cui il fido non riesca a sedersi per motivi di salute, un quattro zampe sarà ben disposto a seguire le nostre indicazioni se procediamo gradualmente utilizzando tecniche come, ad esempio, il rinforzo positivo. Quando stiamo per addestrare il cane teniamo vicino a noi qualcosa con cui premiare il fido al termine di ogni passaggio. Il cane svolge l’esercizio, ma è ancora a un passo dal raggiungere il suo obiettivo? Diamogli una crocchetta o il suo snack preferito per incoraggiarlo nel suo processo di educazione.

Per evitare che il fido possa deconcentrarsi o vivere l’attività d’apprendimento come un obbligo a cui dover sottostare gli esperti consigliano di non dedicare più di 10 o 15 minuti al suo addestramento. Ma di preferire piuttosto queste brevi sessioni dispiegate nel tempo rispetto a un addestramento intensivo. Per assistere a risultati belli e imprevisti è meglio dunque se ci si dedica all’addestramento del cane con costanza e pazienza.

Invitare il cane a sedersi

Tenendo il pugno serrato, dopo aver inserito al suo interno un gustoso snack, avrete la sua attenzione. Utilizzate la stessa mano con cui tenete “nascosto” lo snack per invitare il cane a sedersi. Per farlo basterà distendere il braccio di riferimento e indicare, in modo continuativo, dapprima la sua testa e la sua coda. Deve trattarsi di un movimento unico e fluido. Il cane, che osserva il vostro pugno serrato, lo seguirà e finirà col sedersi.

Una volta che sarà seduto potrete dare a lui il suo snack preferito e congratularvi con lui. Non desistete se il cane, specialmente nel caso si tratti di un pelosetto adulto, avrà bisogno di seguire più volte il vostro gesto, e per più giorni di seguito, prima di eseguire alla perfezione le vostre indicazioni. Per aiutarlo nella sua impresa potete pronunciare il suo nome all’inizio dell’azione e, sempre gradualmente, aggiungere un comando che indichi lui la posizione stabilita. “Seat” [sit] è, tendenzialmente, il termine più utilizzato.