come influiscono sulla salute del tuo cane

Se ci sono i riscaldamenti accesi in casa bisogna sapere come influiscono sulla salute del cane e agire di conseguenza.

La stagione fredda è tornata puntuale come ogni anno e in casa bisogna accendere il riscaldamento. Ognuno ha il suo metodo, ma forse molti sottovalutano questo aspetto relativo alla presenza di animali domestici.

Infatti, i riscaldamenti accesi influiscono sulla salute del cane e bisogna sapere in che modo. Influiscono anche sulla salute delle persone, quindi, meglio fare attenzione e informarsi su questo.

Proprio come per le persone, anche i cuccioli e i cani anziani risentono dei cambiamenti di temperatura repentini. Quindi, scendiamo nei particolari grazie alle indicazioni degli esperti.

Riscaldamenti accesi: come influiscono sulla salute del cane

I cani sono fatti in modo tale da rimanere al caldo d’inverno e al fresco d’estate. Per questo hanno il pelo che fa da isolante per loro. Poi, è naturale che il mantello che hanno può arrivare fino ad un certo punto. Infatti, hanno comunque bisogno di accessori per stare al caldo e al fresco. Però, la loro capacità di regolazione della temperatura non deve trarre in inganno o far pensare che tutto è scontato.

Infatti, è proprio la regolazione della temperatura che non è in grado di funzionare bene in loro se sono troppo piccoli, perché non è ancora sviluppata, oppure se sono anziani, perché ormai compromessa.

Quindi, bisogna stare attenti alla temperatura che si decide di avere in casa. A maggior ragione se si hanno i cani perché durante il giorno arriva irrimediabilmente il momento di uscire per fare la passeggiata.

Se siamo in inverno e in casa c’è troppo caldo e poi si esce, il cane subirà uno sbalzo di temperatura molto forte che avrà delle conseguenze. Pensiamo a disturbi gastro-intestinali, ad esempio, oppure l’insorgenza del raffreddore.

Al contrario, se siamo in estate e in casa abbiamo acceso il condizionatore e c’è troppo freddo, quando il cane esce potrebbe andare incontro ad un colpo di calore.

Cosa fare

Per evitare questi problemi di salute si possono adottare delle accortezze.

Dal momento che il cane in casa cercherà i posti più caldi in inverno, è meglio allontanarlo dai termosifoni o dalla stufa, oppure abbassare la temperatura all’interno dell’abitazione almeno mezz’ora prima di uscire in modo che ci sia uno sbalzo di temperatura troppo grande.

Inoltre, i cani a pelo corto soffrono di più il freddo. Quindi, gli esperti consigliano di coprirli con un cappottino. I cani come chihuahua o levrieri hanno poco pelo e sono molto sensibili.

Allo stesso modo, anche in estate bisognerebbe spegnere il condizionatore in modo da abituare il cane gradualmente al caldo. In ogni caso, attenzione a non uscire di casa nelle ore più fredde d’inverno e nelle ore più calde d’estate.

Se si osservano queste accortezze, è possibile prevenire i problemi di salute di cui abbiamo accennato prima. È importante non sottovalutare mai questo aspetto e fare di tutto per garantire il completo benessere del nostro amico a quattro zampe.