Come influiscono l’età e la sterilizzazione

Il cane femmina non va in menopausa, a differenza delle donne e delle gatte. Le cagne possono rimanere fertili fino a un’età avanzata, concependo cuccioli anche fino a 16 anni, a patto che siano in buona salute. Sebbene non si possa parlare di menopausa, è importante notare che la sterilizzazione delle cagne può avere effetti simili, riducendo il rischio di malattie gravi come tumori e infezioni uterine. Con l’avanzare dell’età, le cagne possono affrontare rischi maggiori, poiché una gravidanza in età avanzata può risultare pericolosa, aumentando la mortalità dei cuccioli. L’assenza di menopausa significa che i cicli di calore continueranno per tutta la vita, ma ciò comporta un aumento del rischio di patologie, come la piometra e tumori mammari.

Inoltre, i segni di invecchiamento nelle cagne possono manifestarsi in vari modi: cambiamenti nel comportamento, aumento della pigrizia, difficoltà a mantenere il peso forma e minore interesse per il gioco e le interazioni sociali. Potrebbe anche comparire un pelo più opaco, pelle meno elastica e disturbi articolari. Per garantire il benessere della cagna anziana, è fondamentale effettuare controlli veterinari regolari, adottare un’alimentazione adeguata e creare un ambiente tranquillo e confortevole. In conclusione,ostante non ci sia una menopausa vera e propria, il corpo della cagna subisce dei cambiamenti significativi con l’età, e prendersene cura è cruciale per la sua qualità della vita.