Il tuo Micio va dove non deve andare? Te lo ritrovi sempre nella tua stanza? Ecco come impedire al gatto di salire o scendere le scale.

I felini sono animali molto curiosi e spesso ce li ritroviamo anche in stanze dove non dovrebbero mai entrare, o in posti come la cantina, pericolosa per Micio.

Che sia per il bene del nostro amico a quattro zampe, che sia per il bene di alcuni oggetti che teniamo in stanze vietate a Micio, potrebbe essere utile impedire al gatto di salire o scendere le scale. Vediamo insieme nel seguente articolo come fare.

Impedire al gatto di salire o scendere le scale: ecco come

Chi condivide la propria abitazione con un amico a quattro zampe, è a conoscenza di quanto quest’ultimo possa essere curioso e girovagare per casa.

Inoltre siamo a conoscenza di quanto i felini amino le altezze e di conseguenza amino arrampicarsi e salire e scendere le scale, sia che esse portino ad un piano superiore, sia che portino ad un piano inferiore.

Tuttavia, per evitare eventuali incidenti, disastri o semplicemente per evitare che Micio si introduca in una stanza o in cantina, sarebbe opportuno impedire al gatto di salire o scendere le scale. Ecco alcuni consigli.

Cancello per bambini

In commercio ci sono cancelli che si possono posizionare sulle scale per impedire ai bambini di scendere o salire queste ultime, per la loro sicurezza, soprattutto mentre stiamo svolgendo altre attività.

Gli stessi cancelli possono impedire i nostri piccoli amici a quattro zampe di salire o scendere le scale quando siamo distratti o semplicemente se vogliamo che non salgano le scale.

Spray agli agrumi

Come ben sappiamo i nostri amici pelosi non sopportano alcuni odori, come quello degli agrumi. Per questo motivo potrebbe essere utile l’utilizzo di spray agli agrumi sulle scale per evitare che Micio possa avvicinarsi a queste ultime.

Inoltre in commercio ci sono molti spray che presentano un odore sgradevole per il nostro Micio, utili proprio per tenere lontani i felini da qualsiasi cosa si voglia.

Foglio di alluminio o nastro biadesivo

Il foglio di alluminio è uno degli oggetti che i felini non sopportano. Infatti i gatti odiano la sensazione della carta stagnola sotto le loro zampe e il rumore che quest’ultima presenta se viene calpestata.

Per questo motivo per impedire al gatto di salire o scendere dalle scale, potrebbe essere utile posizionare dei fogli di alluminio sui gradini della scala.

Un altro oggetto che i nostri amici pelosi non sopportano e che ha lo stesso effetto del foglio di alluminio, è il nastro biadesivo. Quindi è possibile posizionare anche strisce di nastro biadesivo sulle scale per impedire che Micio le utilizzi.